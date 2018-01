Premier budget de l’administration Plante: promesse non tenue

Le premier budget de l’administration Plante ne tient pas ses promesses. Les dépenses augmenteront plus vite que l’inflation en 2018.

Avec un peu de pouvoir de persuasion, on peut faire dire ce que l’on veut aux chiffres. Ainsi, la mairesse de Montréal, Valérie Plante, juge qu’elle a respecté sa promesse de ne pas hausser les taxes au-delà de l’inflation, en dépit d’une augmentation moyenne de 3,3 % pour les immeubles du secteur résidentiel et de 3 % dans le secteur non résidentiel.

La cible anticipée d’inflation pour 2018 est de 2,1 %. Explication ? La hausse de la taxe générale est limitée à 1,9 %, ce qui est inférieur à l’inflation, se targue l’administration Plante. En additionnant les hausses de la taxe d’eau (1,1 %) et de la taxe locale dans les arrondissements (0,3 % en moyenne), le portrait se précise.

Les partisans de Projet Montréal jugeront sans doute que Mme Plante et le président du comité exécutif, Benoit Dorais, ont respecté leur promesse. Les citoyens montréalais, qui verront leur fardeau fiscal global augmenter, ne seront peut-être pas du même avis, surtout dans les arrondissements les plus touchés par les hausses : Rosemont–La Petite-Patrie (5,6 %), Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension (5,4 %) et Outremont (4,5 %). Trêve d’arguties. Dans son programme, Projet Montréal avait pris des engagements explicites de « réaliser son programme sans hausser les taxes au-delà de l’inflation », l’expression « taxe » étant utilisée dans son sens large.

Ce budget en est un de transition, avec toutes les zones d’incertitude que cela comporte. Le budget de 5,47 milliards de dollars est en hausse de 5,2 % par rapport à 2017, un bond substantiel. En excluant des dépenses liées à des ententes particulières avec Québec, notamment en ce qui a trait aux régimes de retraite, la hausse du budget serait de 2,7 %, a expliqué M. Dorais. En banalisant la hausse des taxes (l’équivalent d’un café par jour, a-t-il dit), M. Dorais a surtout fait preuve d’un manque de sensibilité à l’égard des propriétaires locatifs qui perdent au change. Comment arriveront-ils à éponger la hausse des taxes, et à entretenir leurs immeubles, en sachant que le Québec exerce un contrôle strict sur le coût du loyer ?

Quoi qu’il en soit, ce premier budget est annonciateur d’une vision expansionniste des affaires municipales. Mme Plante et M. Dorais ont tour à tour insisté mercredi sur le désir des Montréalais d’obtenir des services de qualité. Il leur faudra bien dénoncer la dépendance de la Ville de Montréal à l’égard des taxes foncières (68 % des revenus) et revendiquer à Québec de nouvelles sources pérennes de revenus.

L’administration Plante sera-t-elle en mesure de contrôler les dépenses à long terme ? La bureaucratie montréalaise, pour l’instant contrôlée, nécessite une constante surveillance. La masse salariale globale est de 2,33 milliards en 2018, en hausse de 1,36 % (ce qui est en deçà de la cible d’inflation). Le poids de la rémunération globale sur le budget passe par ailleurs de 44 à 43 %.

En 2018, les dépenses en sécurité publique (police, incendies et sécurité civile) grimperont à un milliard, soit 18,7 % du budget. Après le service de la dette et le transport en commun, la police est la troisième principale source de dépenses (647 millions). C’est toujours un paradoxe, puisque la criminalité connaît une tendance historique à la baisse.

En raison d’un contexte économique favorable, Montréal préserve sa marge de manoeuvre, et c’est le plus important. À 7,3 %, le taux de chômage est à son plus bas en 30 ans. L’économie montréalaise va bien, le revenu disponible par habitant est en progression. Le moment est propice pour augmenter les dépenses, d’autant plus que les Montréalais ont donné les coudées franches à Mme Plante le 5 novembre.