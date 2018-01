Des hausses de l'impôt foncier dépassant l’inflation à Montréal

Le budget de l’an 1 de l’administration de Valérie Plante prévoit des hausses de l'impôt foncier dépassant le taux d’inflation anticipé pour 2018. Ainsi, lorsqu’on tient compte des taxes d’arrondissement et de la taxe d’eau, ces augmentations atteindront en moyenne 3,3 % pour le secteur résidentiel et 3 % pour les immeubles du secteur non résidentiel.

En campagne électorale, Valérie Plante avait pourtant promis que les hausses ne dépasseraient pas le taux d’inflation, soit 2,1 % selon les prévisions faites par le Conference Board du Canada pour 2018.

En conférence de presse mercredi, la mairesse a nié avoir brisé l’une de ses principales promesses électorales. Selon elle, les Montréalais ont compris qu’elle parlait uniquement de l'impôt foncier, sans tenir compte des taxes d’arrondissement et de la taxe d’eau. « Nous avons toujours été clairs, en campagne électorale, [sur le fait] que nous n’allions pas augmenter les taxes foncières au-delà du taux d’inflation pour les besoins généraux. Cet engagement a été respecté », a soutenu la mairesse Plante.



C’est notamment la hausse de la taxe d’eau qui fera grimper l’impôt foncier des Montréalais en 2018. Au cours des quatre dernières années, cette taxe vouée aux infrastructures de l’eau était demeurée au même niveau, mais elle augmentera de 1,1 % l’an prochain. La Ville justifie cette décision en évoquant le rythme accéléré des investissements dans les infrastructures de l’eau. De 150 millions par année, ces dépenses sont passées à 340 millions en 2017 et augmenteront à 500 millions en 2018.



« On veut être responsables et on a décidé d’investir massivement dans les infrastructures de l’eau et ne pas attendre qu’il y ait des fuites, que ça coûte plus cher et de toujours refiler la facture aux générations futures », a expliqué la mairesse.



L’extrait de la plateforme électorale de Projet Montréal au sujet des hausses de taxes se lit toutefois comme suit : « Projet Montréal s’engage à réaliser son programme sans hausser les taxes au-delà de l’inflation. »

Rappelons que le budget de l’administration Coderre pour 2017 comportait des hausses moyennes de taxes de 1,7 % pour le secteur résidentiel et de 0,9 % pour le secteur non résidentiel.

La taille du budget est aussi en hausse, avec un bond de 5,2 % par rapport à 2017, faisant en sorte qu’il atteindra 5,47 milliards en 2018.

Pour une résidence de 427 524 $, la hausse moyenne de l’impôt foncier sera de 118 $, a indiqué la Ville mercredi, lors de la présentation du budget de 2018.

La contribution de la Ville au transport en commun, versée à l’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) et à la Société de transport de Montréal (STM), atteindra l’an prochain 574,3 millions, contre 546,6 millions en 2017, soit une hausse de 27,7 millions.

Selon la mairesse Plante, il s’agit d’un budget de transition pour la nouvelle administration, qui entend mettre l'accent sur la mobilité, le développement économique et l’habitation au cours de son mandat qui s’amorce.

Le bureau de la ligne rose du métro promis par la mairesse Plante n’a pas encore été mis sur pied, mais il le sera au cours des prochains mois, et la Ville dispose de la marge financière pour le réaliser, a précisé l’administration.

L’opposition à l’Hôtel de Ville a reproché à l’administration Plante d’avoir trahi l’une de ses principales promesses électorales concernant les hausses de taxes. Le maire de Saint-Laurent, Alan DeSousa, croit que bien des Montréalais n’auraient pas voté pour Valérie Plante s’ils avaient su que celle-ci ne donnerait pas suite à son engagement électoral.

En 2005, le maire Gérald Tremblay avait dû retirer son budget qui comportait des hausses de taxes après avoir reconnu ne pas avoir respecté sa promesse électorale de geler le fardeau fiscal des Montréal. Il avait présenté un nouveau budget par la suite. Le chef de l’opposition, Lionel Perez, n’exclut pas la possibilité de demander à l’administration Plante de faire de même.

M. Perez a aussi déploré que le budget ne comporte aucune mesure compensatoire pour les commerçants affectés par les chantiers de construction, et que l’administration n’ait pas utilisé de taux réduit pour les commerçants. « Ça démontre qu’ils [les membres de l’administration] sont déconnectés de la réalité commerciale, économique ainsi que des résidants de la Ville de Montréal. »

Il croit même que ce budget peut nuire à la cote de crédit de Montréal.

D’autres détails suivront.