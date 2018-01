L’opposition propose la création d’un Bureau indépendant du budget à Montréal

Disant vouloir mettre fin à la « guerre de chiffres » qui caractérise les débats entourant le budget de la Ville de Montréal, l’opposition à l’hôtel de ville suggère la création d’un Bureau indépendant du budget afin de réaliser des analyses financières sur les décisions des élus.

Ce bureau compterait entre 30 et 40 employés et disposerait d’un budget équivalant à celui du Bureau de l’inspecteur général de Montréal (BIG), soit environ 5 millions de dollars, a suggéré le chef de l’opposition, Lionel Perez, lundi.

Plusieurs villes américaines, comme New York, San Diego, Pittsburgh et Chicago, ont mis en place une telle instance. Le parlement fédéral canadien a pour sa part recours à un Directeur parlementaire du budget, a signalé l’opposition.

À Montréal, ce bureau réunirait des non-élus qui seraient en mesure de valider les données financières avancées tant par l’administration que par les partis de l’opposition, d’examiner les impacts des décisions des élus ainsi que les coûts des propositions des candidats lors des campagnes électorales.

L’opposition croit que ce bureau est pertinent. « Ça élèverait le débat et, à un certain niveau, ça dépolitiserait les chiffres, même s’il y aura toujours des discussions et des points de vue différents. Mais sur le fond, on pourrait avoir une base avec des chiffres », a expliqué M. Perez.

Pourquoi Lionel Perez et son collègue Alan DeSousa, qui étaient membres de l’équipe de l’ex-maire Denis Coderre, n’ont-ils pas suggéré la mise en place de ce bureau auparavant ? « On est en 2018. Il y a eu une élection le 5 novembre 2017. Nous, on regarde vers l’avenir et on fait des propositions », a répondu Lionel Perez.

Cette instance aurait pu être bénéfique à maintes occasions dans le passé, a de son côté reconnu Alan DeSousa : « On apprend avec l’expérience. »

L’opposition déposera une motion avec sa proposition à la prochaine assemblée du conseil municipal le 22 janvier.