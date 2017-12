L’administration Plante rejette les propositions de Cheval Cheval

Mandaté par l’administration de l’ex-maire Denis Coderre, l’organisme Cheval Cheval a proposé à la Ville de Montréal la construction d’une écurie pour les chevaux de calèches dans le Vieux-Montréal, la mise en place d’un poney-club au parc Angrignon ainsi que la création d’un musée du cheval, le tout à un coût estimé de 20 millions de dollars. Mais l’administration de Valérie Plante, qui souhaite retirer les calèches des rues de Montréal, n’entend pas aller de l’avant avec les propositions de l’organisme.

Le rapport Cheval Cheval avait été commandé par l’ex-maire Coderre en 2014 afin de proposer des mesures pour améliorer les conditions de garde des chevaux de calèches. Bien qu’ayant en mains le rapport, l’administration Coderre n’avait jamais voulu le rendre public. La conseillère Laurence Lavigne Lalonde y a remédié mercredi matin en déposant le document de 326 pages lors de la séance hebdomadaire du comité exécutif.

L’organisme Cheval Cheval propose à la Ville d’investir dans la construction d’une écurie centrale dans le Vieux-Montréal, sur le site du stationnement situé en face du Marché Bonsecours. Elle devrait d’abord faire l’acquisition des terrains requis et confier la gestion des calèches à un organisme sans but lucratif, suggère-t-on.

Les coûts de construction d’une écurie centrale sont évalués par Cheval Cheval à 8,86 millions, ce qui inclut une contingence de 20 %. La valeur du stationnement de la rue Saint-Paul et son bâtiment atteint 2,296 millions, selon l’évaluation municipale, alors que celle du stationnement de la rue Notre-Dame est de 1,875 million pour un total d’environ 13 millions. À cela s’ajouteraient des coûts de démarrage et d’opérations de 405 000 à 450 000 $ par année.

L’implantation du Poney Club dans le parc Angrignon pourrait nécessiter un investissement de 3,3 millions, mais l’organisme recommande que la Ville se dote d’un « bâtiment signature », ce qui fait grimper son coût à 5,5 millions, auquel s’ajoutent des frais d’exploitation.

Cheval Cheval propose aussi un volet de valorisation du patrimoine lié aux chevaux à Montréal et évoque un coût d’un million.

Le non de l’administration

« Ça pourrait être une aventure assez coûteuse », a reconnu le conseiller Craig Sauvé mercredi matin en soulignant que Projet Montréal, qui a pris le pouvoir à l’Hôtel de Ville le mois dernier, a toujours plaidé pour le retrait des calèches à Montréal. « Vu les orientations claires qu’on a mises de l’avant lors de la campagne électorale concernant les calèches à Montréal, je dois recommander au comité exécutif de ne pas poursuivre ce genre d’investissements très coûteux », a-t-il poursuivi. « On n’est même pas entré dans la question des droits des animaux, du traitement des chevaux et de l’éthique autour de ça. C’est toute une aventure qui est proposée par Cheval Cheval. »

De son côté, la mairesse Valérie Plante a rappelé que l’administration précédente n’avait jamais voulu rendre public le rapport de Cheval Cheval. « Malgré tout, on a pris des décisions qui impliquaient l’argent des contribuables au cours des dernières années. On parle d’au moins 500 000 $ qui ont été investis dans l’industrie des calèches à Montréal. Il semble que personne, ni les élus ni la population, n’ait pu consulter ce rapport Cheval Cheval », a-t-elle souligné. « Nous prendrons des décisions, mais on peut maintenant dire que la population est informée et peut prendre connaissance de ce rapport. »

Le dossier des calèches a défrayé la manchette à plusieurs reprises au cours des dernières années. Une collision entre un cheval et une voiture dans le quartier Griffintown au printemps 2016 avait ravivé le débat. L’administration Coderre avait alors décrété un moratoire d’un an interdisant la circulation des calèches à Montréal. La Cour supérieure avait cependant cassé cette décision et les caléchiers avaient pu reprendre leurs activités.

D’autres détails suivront.