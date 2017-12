Montréal entend bannir la vente de boissons sucrées dans les édifices municipaux

Les boissons sucrées sont montrées du doigt, car elles seraient associées à des problèmes de santé tels que le diabète de type 2 et l’obésité.

Montréal demandera au gouvernement fédéral de taxer les boissons sucrées, mais la Ville entend aussi éliminer graduellement la vente de ce type de produits dans les édifices municipaux de son territoire.

La motion présentée lundi au conseil municipal par le conseiller Marvin Rotrand visait à ce que la Ville de Montréal réclame au gouvernement fédéral l’imposition d’une taxe sur les boissons sucrées. L’élu a évoqué une taxe de 20 % qui serait appliquée aux entreprises produisant ces boissons.

Les boissons sucrées sont montrées du doigt, car elles seraient associées à des problèmes de santé tels que le diabète de type 2 et l’obésité.

M. Rotrand avait présenté une motion semblable en 2014, mais celle-ci avait été rejetée par le conseil municipal. Avec l’élection de Valérie Plante, il a décidé de récidiver.

Sauf que lundi, plusieurs amendements ont été apportés à la motion initiale. L’opposition, dirigée par Lionel Perez, a suggéré que la Ville aille plus loin et bannisse la vente de boissons sucrées dans les arénas et autres bâtiments municipaux.

« Hormis le fait de demander au gouvernement d’agir, il faut que, nous, on agisse également », a fait valoir le chef de l’opposition. « Dans Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, dans le contexte de nos politiques de saines habitudes de vie, on a interdit les boissons gazeuses dans les installations municipales. »

La police du sucre ?

Le leader de la majorité, François Limoges, a qualifié cet ajout de « pas faisable ». Lionel Perez a rétorqué que la Ville n’avait qu’à agir progressivement et à éliminer la vente de boissons sucrées à mesure que les contrats viendraient à échéance. Le maire d’Anjou, Luis Miranda, qui avait appuyé la motion de son collègue, n’était plus sûr de vouloir avaliser le nouveau texte.

« Allons-nous instaurer une police du sucre ? […] Je n’imposerai pas ça à mes citoyens. Ce sont des choix de vie », a-t-il expliqué. « Les modes de vie changent. Autrefois, il n’était pas question que le cannabis soit toléré. Le cannabis est maintenant à nos portes. »

Juridiction

La Ville pourrait-elle aller jusqu’à interdire la consommation de boissons sucrées dans ses bâtiments ?

« On veut examiner les mesures qui sont possibles dans le cadre de notre juridiction », a répondu la responsable du développement social au comité exécutif, Rosannie Filato.

En soirée, les élus ont adopté la motion à 54 voix contre 5.