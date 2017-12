375e de Montréal: «Un investissement, pas une dépense»

Le directeur général et la présidente de la Société des célébrations du 375e anniversaire de Montréal, Alain Gignac et France Chrétien Desmarais, estiment que l’année de célébrations a été un succès.

Les festivités entourant le 375e Montréal auront coûté 7 millions de dollars de moins que les quelque 125 millions initialement prévus. Et au terme de leur premier bilan, les dirigeants de la société qui a piloté les célébrations estiment que chacun des quelque 118 millions déboursés pour souligner l’anniversaire de la métropole a représenté un investissement, et non une dépense.

« Le 375e a été un catalyseur pour regrouper toutes les forces et célébrer notre fierté, s’enthousiasme la présidente de la Société des célébrations du 375e de Montréal, France Chrétien Desmarais, en entrevue au Devoir. C’est un investissement, ce n’est pas une dépense. Et je pense que les chiffres vont être là pour le démontrer. »

Les états financiers de la société seront déposés au début de l’an prochain et une étude évaluant les retombées économiques devrait être publiée au printemps, mais les organisateurs affirment déjà que l’année de célébrations a été un succès.

« Je pense que pour chaque dollar qu’on a investi, on va arriver facilement à deux dollars d’impact », soutient le directeur général de la société, Alain Gignac. Il s’appuie notamment sur les données de Tourisme Montréal, qui estimait en septembre que les dépenses touristiques dans la métropole auront augmenté de 9,9 % en 2017, pour atteindre 3,6 milliards.

Un milliard en dépenses

Au total, les festivités du 375e de Montréal auront donné lieu à 102 projets et activités, sélectionnés parmi plus de 1000 propositions. À cela se sont ajoutés une douzaine d’événements « signature », comme ceux entourant l’illumination du pont Jacques-Cartier ou encore l’arrivée des « Géants » dans les rues de Montréal.

Selon les organisateurs, 1,8 million de visiteurs ont participé aux différentes activités.

Du budget d’un peu plus de 125 millions provenant surtout de fonds publics, environ 7 millions n’ont pas été déboursés. En ajoutant les dépenses liées aux différents legs du 375e, on peut cependant estimer que les festivités auront coûté près d’un milliard de dollars.

« À l’origine, il y a eu un questionnement lié au fait qu’on célébrait un 375e, qui n’est pas un chiffre rond, souligne le président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, Michel Leblanc. Mais j’ai l’impression que ça en valait la peine. Ça a créé un moment charnière pour plusieurs décisions », précise-t-il en pensant par exemple au réaménagement du parc Jean-Drapeau ou du square Viger, deux projets toujours en cours.

Quelle place pour l’histoire ?

Parmi les voix qui se sont élevées pour critiquer le 375e, il y a eu celles d’historiens dénonçant la faible dimension historique des célébrations.

« Il y a eu toutes sortes d’activités, c’était une fête, mais l’histoire n’a pas été au coeur de la fête », affirme le président de la Société historique de Montréal, Jean-Charles Déziel.

Les activités proposées par le Regroupement des musées d’histoire de Montréal ayant été refusées, son président, André Delisle, a pour sa part décidé de les présenter dans le cadre d’une fête parallèle, l’« Off 375e ».

« C’est certain que si on a décidé d’y aller avec notre propre programmation, c’est qu’on considérait qu’il y avait place à l’histoire et qu’il y avait un rôle à remplir », dit-il.

« Ils n’ont pas suivi les célébrations du 375e de très près, rétorque Mme Chrétien Desmarais. On s’est inscrit dans une histoire plus contemporaine », précise-t-elle.

Pour ce qui est de la controverse entourant Gilbert Rozon, qui a quitté en octobre ses fonctions de commissaire de la Société des célébrations du 375e dans la foulée d’allégations d’inconduite sexuelle, la présidente assure qu’elle n’a pas assombri la fête.

« C’est très malheureux ce qui est arrivé, mais pour nous, à l’interne, ça n’a pas affecté le déroulement. »