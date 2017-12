Hausse de taxes à Laval

La Ville de Laval prévoit augmenter les taxes de 1,4 % pour les secteurs résidentiel et non résidentiel en 2018. Cette hausse reste « en deçà de l’inflation projetée par les », a précisé la municipalité par communiqué lors du dévoilement de son budget lundi. Laval corrige par ailleurs une « structure fiscale inéquitable » qui faisait en sorte que les propriétaires n’avaient pas tous la même tarification pour disposer de la neige. La valeur foncière de la propriété sera dorénavant utilisée pour ce calcul, a indiqué le maire, Marc Demers. Ce sont plus de 50 000 propriétaires qui verront ainsi leurs taxes augmenter : d’autre part, ce sont plus de 6 1000 personnes qui les verront diminuer.