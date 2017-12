Le ministre de la Sécurité publique, Martin Coiteux, et la mairesse Valérie Plante feront le point, mercredi après-midi, sur la crise de confiance au Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) à la suite de l’enquête administrative commandée par Québec.

« Au cours des dernières heures, j’ai eu plusieurs discussions avec le ministre de la Sécurité publique, Martin Coiteux. Nous partageons les mêmes objectifs : s’assurer que cette police a toute la confiance des Montréalais », a expliqué la mairesse Plante mercredi matin, lors de la réunion hebdomadaire du comité exécutif.

Le ministre Coiteux a en main un rapport de l’ancien sous-ministre Michel Bouchard, mandaté pour mener une enquête administrative sur le SPVM dans la foulée de nombreuses crises qui ont ébranlé le service de police au cours de la dernière année concernant les pratiques au service des enquêtes internes et la surveillance de communications impliquant des journalistes ainsi que la suspension de hauts gradés. Le quartier général de la police avait même fait l’objet d’une perquisition par la Sûreté du Québec en octobre dernier concernant une enquête pour fraude et abus de confiance sur le directeur de cabinet du chef Pichet, l’inspecteur Imad Sawaya.

Valérie Plante a indiqué qu’elle et le ministre Coiteux dévoileront cet après-midi les actions qui seront prises dans ce dossier. « Nous serons en mesure de donner plus d’informations, plus de détails sur ce rapport qui est à la base de ce point de presse et surtout des gestes que nous devons faire comme administration responsable. »

« Nos policiers et policières ont toute ma confiance et font un travail exceptionnel sur le terrain », a tenu à préciser Valérie Plante.

Le rapport de Michel Bouchard qui a été remis au ministre Coiteux serait très sévère à l’endroit du SPVM et recommanderait que Philippe Pichet soit relevé de ses fonctions, a rapporté Radio-Canada. Il revient d’ailleurs au gouvernement du Québec, et non à la Ville de Montréal, de destituer le chef de police par résolution du Conseil des ministres.

Philippe Pichet avait été nommé à la tête du SPVM en août 2015 sous l’administration de Denis Coderre pour un mandat de 5 ans. À son accession à la mairie de Montréal le 5 novembre dernier, Valérie Plante n’avait pas voulu se prononcer sur le sort qui attendait le directeur du SPVM ni dire s’il avait la confiance de son administration.

À Québec mercredi matin, le ministre Coiteux a refusé de répondre aux questions des représentants des médias.

D’autres détails suivront.