Valérie Plante en mission

Photo: Charles Rex Arbogast Associated Press

La mairesse de Montréal, Valérie Plante, était à Chicago mardi pour participer au Sommet nord-américain sur le climat dans le cadre de la conférence annuelle C40. Tout comme une cinquantaine d’autres maires, elle a appuyé la Charte de Chicago sur le climat. On la voit ici en compagnie du maire de Vancouver, Gregor Robertson, d’Ed Lee, maire de San Francisco, de Rahm Emanuel, maire de Chicago, d’Anne Hidalgo, maire de Paris, et de Ted Wheeler, maire de Portland. Valérie Plante s’envolera mercredi pour la capitale française, où elle participera à la Conférence de Paris organisée par le Forum économique international des Amériques, avant de se rendre à Lyon et à Bruxelles.