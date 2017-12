Plante mène ses premières missions internationales comme mairesse

La nouvelle mairesse de Montréal, Valérie Plante, mènera cette semaine ses premières missions sur la scène internationale. D’abord, Mme Plante assistera lundi et mardi, à Chicago, à la conférence annuelle C40, « Cities for Climate ». Puis, la mairesse s’envolera mercredi pour l’Europe francophone, où elle participera à la première Conférence de Paris, organisée par le Forum économique international des Amériques. Ce sommet regroupera des chefs d’entreprises et des représentants d’organisations internationales.