Valérie Plante questionnée sur ses promesses électorales

Dès la première assemblée du conseil municipal depuis son élection à la mairie de Montréal, Valérie Plante s’est fait demander des comptes sur ses engagements électoraux, dont l’ajout de 300 autobus hybrides à la flotte de la Société de transport de Montréal (STM) et la construction de 12 000 logements sociaux et communautaires en quatre ans.

« Madame la mairesse a-t-elle passé la commande pour les 300 autobus hybrides ? », a demandé le chef de l’opposition, Lionel Perez, peu après le début de l’assemblée du conseil municipal, lundi.

Valérie Plante a assuré que ce projet demeurait une « volonté ferme » de son administration et qu’elle avait entrepris des discussions avec des représentants des gouvernements fédéral et provincial à ce sujet. « C’est de très bonne augure », a-t-elle dit.

Insatisfait de la réponse, M. Perez a souligné que l’achat de 330 autobus coûterait 225 millions $ et que 600 chauffeurs de plus seraient requis à la STM. « Allez-vous augmenter les tarifs de la STM pour respecter votre engagement ? », a-t-il dit.

« Je peux vous assurer que dans les prochaines semaines, les prochains mois, les Montréalais verront une différence sur les routes », a rétorqué Valérie Plante sans donner davantage de précisions.

L’opposition a aussi remis en question l’objectif de 12 000 logements sociaux et communautaires promis par Valérie Plante en campagne électorale. Le président du comité exécutif, Benoit Dorais, a évoqué plusieurs outils pour atteindre l’objectif visé, soit le programme Accès-logis, l’entente sur la métropole et l’élaboration d’une nouvelle stratégie en matière d’habitation. « On a mentionné qu’on devait revoir nos pratiques et innover », a-t-il expliqué. « Regardez-nous aller. 12 000 logements, c’est sûr et certain qu’on va les livrer. »

Schnobb reste

La nouvelle administration de Valérie Plante a aussi procédé aux nominations au sein du conseil d’administration de la STM. Pour l’instant toutefois, la mairesse entend maintenir Philippe Schnobb en poste à la tête de la STM.

« M. Schnobb et moi, on s’est parlé à quelques reprises et on prépare déjà les plans pour la prochaine année », a dit Valérie Plante. « Je suis très heureuse de pouvoir compter sur une équipe, à la fois expérimentée et comptant de nouveaux visages. Donc, c’est parfait. »

Comme elle l’avait dit en campagne électorale, Mme Plante a réitéré qu’elle n’était pas le type de leader « qui faisait rouler des têtes » dès son arrivée en poste. « Bien sûr que Projet Montréal a des orientations très différentes de l’administration précédente, surtout en matière de transport, mais jusqu’à maintenant, les conversations que j’ai eues avec M. Schnobb vont dans la bonne voie », a-t-elle avancé.

L’administration a par ailleurs annoncé que le conseiller de Projet Montréal Craig Sauvé occuperait la vice-présidence du conseil d’administration (C.A.) de la STM, aux côtés de plusieurs élus, dont Marvin Rotrand (Coalition Montréal), Marie Plourde (Projet Montréal) et Francesco Miele (Équipe Denis Coderre). Rappelons que M. Rotrand occupait la vice-présidence du C.A. de la STM jusqu’à ce que l’ex-maire Denis Coderre lui retire son poste en juin dernier en raison de sa décision de devenir chef de Coalition Montréal.

La majorité des élus qui siégeront au sein du conseil de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) proviendront des rangs de Projet Montréal.

L’assemblée du conseil municipal, présidée par Cathy Wong, s’est terminée exceptionnellement tôt, soit à 15 h 15. Les élus doivent toutefois revenir en soirée pour la période de questions des citoyens.