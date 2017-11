Valérie Plante rétablit le registre des invités à l’hôtel de ville de Montréal

Comme elle l’avait promis en campagne électorale, la mairesse Valérie Plante a aboli la directive qui, depuis 2014, faisait en sorte que les visiteurs se rendant au cabinet du maire n’avaient plus à s’identifier à l’entrée de l’hôtel de ville.

La mairesse en a fait l’annonce mercredi matin, lors de la première réunion hebdomadaire du comité exécutif de son administration.

Rappelons que cette directive avait été mise en place il y a trois ans par le cabinet de l’ex-maire Denis Coderre, comme le révélait le journal Métro en octobre dernier, en pleine campagne électorale. « Tous les invités devront donc s’identifier à des fins de transparence », a souligné Valérie Plante mercredi.

La mairesse a également annoncé que l’agenda public de son administration serait bientôt mis en ligne. C’est la conseillère Laurence Lavigne Lalonde qui a la responsabilité du dossier de la transparence et de la gouvernance au sein du comité exécutif.

Une mairesse en mission

Valérie Plante a également fait savoir qu’à la fin du mois, elle se rendrait à Toronto pour participer à la réunion du caucus des maires des grandes villes, puis à Chicago pour la réunion des maires du C40, avant de se rendre à Paris pour participer au Forum économique international des Amériques.

D’ici là, elle rencontrera le maire de Québec, Régis Labeaume, jeudi puis le chef de l’opposition à Ottawa, Andrew Scheer, ainsi que la ministre fédérale de l’Environnement, Catherine McKenna. Mme Plante a aussi indiqué que l’ex-vice-président américain Joe Biden serait à Montréal dans les prochaines semaines et qu’il souhaitait la rencontrer.

Des attentes élevées

En ouverture de réunion, le président du comité exécutif et maire de l’arrondissement du Sud-Ouest, Benoit Dorais, a souligné que les attentes des Montréalais étaient élevées à l’égard de la nouvelle administration de Projet Montréal.

« Les Montréalais comptent sur nous pour livrer la marchandise, pour remplir nos engagements et administrer la Ville de façon transparente et responsable, a-t-il dit. C’est possible de transformer la Ville sans devenir des dépensiers. Ça sera donc important de revoir nos façons de faire, de sans cesse nous questionner pour nous assurer qu’on est efficaces et efficients. »