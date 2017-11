21 novembre 2017

Photo: Jacques Nadeau Le Devoir

Après plus d’un an et demi de travaux, le recouvrement de l’autoroute Ville-Marie sur un tronçon de 125 mètres, derrière l’hôtel de ville de Montréal, est maintenant complété. Le président du Conseil du trésor, Pierre Arcand, la mairesse de Montréal, Valérie Plante, et l’ex-ministre des Transports, Robert Poëti, ont participé, lundi, à l’inauguration de la « place des Montréalaises » en compagnie du ministre des Transports, André Fortin. Montréal aménagera le site au cours des prochaines années. Un concours de design est en cours afin de déterminer quel type de lien — passerelle ou tunnel — sera implanté pour permettre aux piétons de franchir la bretelle autoroutière qui borde le site. Le recouvrement de l’autoroute a coûté 68 millions à Québec. La facture pour le réaménagement de l’espace public est estimée à 74,4 millions par la Ville.