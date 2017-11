Valérie Plante dévoile son comité exécutif

La mairesse Valérie Plante a présenté lundi matin son comité exécutif qui comptera dans ses rangs Luc Ferrandez, François Croteau, Magda Popeanu et Rosannie Filato de même qu’un membre de l’opposition, Jean-Francois Parenteau, maire de Verdun élu sous la bannière de l’Équipe Denis Coderre.

Le comité exécutif de la mairesse Plante est composé de 13 élus et sa première réunion est prévue mercredi.

En campagne électorale, Valérie Plante avait déjà annoncé que Benoit Dorais, maire du Sud-Ouest, présiderait ce comité. Il sera entouré de la conseillère de Côte-des-Neiges, Magda Popeanu (vice-présidente et responsable du dossier de l’habitation), et du conseiller de François-Perrault, Sylvain Ouellet (vice-président et responsable du dossier de l’eau et des infrastructures). Valérie Plante a également nommé le maire du Plateau-Mont-Royal, Luc Ferrandez, qui s’occupera du développement durable et des grands parcs. Le maire de Rosemont-La Petite-Patrie, François Croteau, sera en charge de l’innovation et des technologies de l’information. Le conseiller d’Hochelaga, Éric Alan Caldwell s’occupera de l’urbanisme et du transport alors que la conseillère d’Ahuntsic, Nathalie Goulet sera responsable de la sécurité publique.

Le conseiller de Saint-Jacques, Robert Beaudry, se voit confier le développement économique. La conseillère Christine Gosselin se chargera du dossier du patrimoine et sa collègue de Longue-Pointe, Laurence Lavigne Lalonde, celui de la transparence et de la démocratie. Élue dans Villeray, Rosannie Filato s’occupera de développement social.

Finalement, le maire de Verdun, Jean-Francois Parenteau, a quitté les rangs de l’Équipe Denis Coderre pour siéger comme indépendant et prendre en charge le dossier des services et de l’approvisionnement.



D'autres détails suivront.