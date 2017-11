Dans deux bureaux de vote à Montréal, personne n'est allé voter. Pas un bulletin dans l'urne. Il s'agit des bureaux 113-012 (dans l'arrondissement Plateau-Mont-Royal) et 011-062 (dans l'arrondissement Ahuntsic-Cartierville).





À l'inverse, un autre bureau a enregistré un taux de participation de 81,09 %, le 041-005 dans l'arrondissement Lachine. C'est ce que révèle un examen attentif des données de participation bureau de vote par bureau de vote d'Élection Montréal.



Explorez la carte ci-dessous pour voir comment l'abstention varie d'une zone à l'autre. Plus une zone est foncée, plus le pourcentage d'abstention est élevé. Vous pouvez aussi cliquer sur les zones pour les résultats détaillés.





L'abstention et le vote pour Valérie Plante



Comparez la carte de l'abstention avec celle des votes pour Valérie Plante en utilisant la glissière ci-dessous.



L'abstention et le vote pour Denis Coderre



Comparez la carte de l'abstention avec celle des votes pour Denis Coderre en utilisant la glissière ci-dessous.



Et par arrondissement?



À l'échelle de l'île, quelque 42,47 % des électeurs ont voté aux dernières élections municipales à Montréal. Ou, si l'on prend ces chiffres à l'inverse, 57,53 % se sont abstenus, soit plus que la majorité.



Mais entre Saint-Laurent et Outremont, il existe une différence de plus de 26 points de pourcentage au niveau de l'abstention, le premier étant celui où les électeurs se sont le moins déplacés au scrutin du 5 novembre dernier.



