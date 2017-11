Déficit de 358 millions: les services aux citoyens ne sont pas touchés, dit Valérie Plante

La découverte d’un manque à gagner de 358 millions de dollars dans le budget de la Ville n’affectera pas les services aux citoyens et n’empêchera pas la nouvelle administration de respecter ses engagements électoraux, a affirmé jeudi Valérie Plante. Le nouveau chef de l’opposition par intérim, Lionel Perez, accuse la nouvelle administration d’avoir recours à un « vieux truc » pour pouvoir dénigrer l’administration précédente.

La mairesse élue a indiqué avoir appris l’existence de ce trou budgétaire du directeur général Alain Marcoux mardi.

« Ce n’est pas ce que je souhaitais découvrir en prenant la tête de la Ville de Montréal. Un trou de 358 millions de dollars, c’est énorme, a commenté Mme Plante en marge d’une visite aux locaux de l’entreprise SmartHalo, dans le Mile-End. C’est difficile comme début de mandat. »

« On ne va pas augmenter les taxes au-dessus du niveau de l’inflation, a-t-elle promis. On va trouver une solution. On est une administration responsable. Nous ne toucherons pas aux services aux citoyens. »

Ce manque à gagner serait attribuable en partie au coût plus élevé que prévu des régimes de retraite, a-t-elle fait savoir.

Le président du comité exécutif, Benoit Dorais, doit notamment rencontrer jeudi le comité du budget afin de voir comment l’administration pourra combler cet écart budgétaire. Valérie Plante estime que plusieurs promesses pourront être respectées, comme les enjeux de transparence et de la reddition de compte.

Budget préliminaire

Le chef de l’opposition par intérim, Lionel Perez, estime que Projet Montréal a recours à un « vieux truc ».

« On parle d’un budget préliminaire pour 2018 », a expliqué M. Perez. À cette étape, dit-il, chaque service de la Ville formule ses demandes. Par la suite, un arbitrage doit être fait par le directeur général et par le président du comité exécutif. Les choix mènent ensuite à la présentation d’un budget équilibré.

« On voit déjà Projet Montréal essayer de se dédouaner de leurs responsabilités et de leurs engagements électoraux, avance M. Perez. C’est un vieux truc. Lorsqu’il y a une nouvelle administration, les élus arrivent en disant qu’il y a un grand manque à gagner et que ce sera difficile. »

Lionel Perez soutient qu’un tel exercice se répète chaque année. Il n’a cependant pas été en mesure de préciser l’écart observé lors des exercices précédents : « Gouverner, c’est assumer et prendre des décisions. Ils auront des choix à faire. »

Il fait d’ailleurs remarquer que si l’administration Coderre avait été reportée au pouvoir, elle aurait aussi dû faire des choix. « Et on les aurait faits sans augmenter les taxes des contribuables », affirme-t-il.

Lionel Perez, qui était membre du comité exécutif sous l’administration Coderre, ignorait l’ampleur de l’écart budgétaire en campagne électorale, car, dit-il, le processus n’était pas encore rendu à l’étape de l’arbitrage.

Richard Bergeron

Valérie Plante a par ailleurs fait savoir que, dans l’immédiat, elle n’avait pas de place dans son parti pour Richard Bergeron, qui a formulé le souhait de travailler avec Projet Montréal après sa défaite de dimanche. « Pas en ce moment. Mais qui sait ? Moi, j’ai toujours dit que j’aime m’entourer des personnes qui peuvent relancer la Ville, a expliqué Mme Plante. En ce moment, je mets toutes mes énergies à former le comité exécutif et à passer en revue les différents postes qui doivent être pourvus très rapidement, entre autres à la CMM. Il y a beaucoup de décisions pressantes. Pour l’instant, M. Bergeron n’est pas dans le haut de ma liste de priorités. »

Rappelons que dans une série d’entrevues accordées mercredi, le fondateur de Projet Montréal passé dans le camp de l’Équipe Denis Coderre a relaté avoir « prié le ciel pour ne pas être élu » dimanche soir dernier lorsqu’il a vu le parti de Valérie Plante voguer vers la victoire. Pour lui, il était inconcevable de se retrouver dans l’opposition d’une administration Plante. Richard Bergeron, 62 ans, n’a pas caché qu’il souhaitait travailler pour son ancien parti.

Pourtant, quelques jours auparavant, il avait qualifié Projet Montréal parti d’« extrême gauche ».

Valérie Plante soutient avoir d’autres préoccupations en tête ces jours-ci : « Je n’ai pas la tête à suivre les changements de cap de M. Bergeron. Mes priorités sont vraiment ailleurs. »