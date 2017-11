Vrai changement suspend ses activités politiques

N’ayant plus d’élus depuis les élections de dimanche, Vrai changement pour Montréal a mis en suspens ses activités politiques. Le parti fondé en 2013 par Mélanie Joly n’avait pas présenté de candidat à la mairie de Montréal, préférant concentrer ses efforts dans l’arrondissement de Pierrefonds-Roxboro et dans quelques districts, mais sans succès. La chef du parti, Justine McIntyre, a fait savoir que la structure du parti demeurerait, mais que les activités politiques cesseraient. Dans une déclaration, Mme McIntyre a salué le « leadership » de Denis Coderre et félicité Valérie Plante pour sa victoire à la mairie de Montréal, disant espérer qu’elle trouvera le moyen de rendre le conseil municipal moins partisan.