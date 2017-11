Vos voisins ont-ils voté pour Valérie Plante ou Denis Coderre?

Valérie Plante

Denis Coderre

Le décompte des élections du 5 novembre donne 243 594 voix à Valérie Plante contre 216 321 à Denis Coderre. Mais à l'échelle de votre quartier, comment s'est déroulé le vote?Les cartes ci-dessous donnent le portrait le plus détaillé possible du scrutin, à l'échelle des bureaux de vote. Plus une zone est foncée, plus le pourcentage de voix pour l'un ou l'autre des candidats est élevé. Explorez ces cartes et cliquez sur les zones pour les résultats détaillés.Pour consulter ce reportage en grand format, cliquez ici.