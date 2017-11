«Nous avons marqué l’histoire de Montréal», dit Coderre à son comité exécutif

Denis Coderre a participé mercredi matin à la dernière réunion de son comité exécutif. Trois jours après sa défaite, le maire sortant a promis d’aider Valérie Plante, qui l’a battu lors du scrutin de dimanche.

« Nous avons eu une équipe formidable. Nous avons vraiment marqué l’histoire de Montréal dans les quatre dernières années. Peu importe le résultat de l’élection, vous pouvez être fiers de tout ce que vous avez accompli. C’est vraiment exceptionnel ce qui se passe », a indiqué le maire sortant à l’endroit des membres du comité exécutif réunis pour une dernière fois.

Après avoir remercié le directeur général, Alain Marcoux, ainsi que les membres du personnel de la Ville, il a promis de collaborer avec la nouvelle mairesse désignée, Valérie Plante : « Montréal est rendue à un niveau où, indéniablement, il ne faut pas arrêter. Le 44e maire sera là pour aider la 45e mairesse. Je pense que Montréal mérite qu’on puisse s’entraider. »

« On a fait énormément de chemin en quatre ans. Oui, des fois, le résultat ne fait pas notre affaire, mais la voix du peuple a toujours raison. Donc, on va respecter le verdict, mais soyez très fiers de tout ce que vous avez accompli pendant ces quatre dernières années. »

Denis Coderre a encouragé les membres de son équipe qui ont été réélus à avoir une attitude constructive.

« Tous ceux et celles qui, malheureusement, n’ont pas gagné : vous n’êtes pas seuls. Je suis avec vous autres. On va tous et toutes continuer à faire grandir cette magnifique ville autrement. Pour les autres : l’union fait la force. Assurez-vous tous et toutes de faire partie de la solution comme vous l’avez toujours fait », a-t-il conclu.

Rappelons que Denis Coderre tiendra une conférence de presse mercredi à 11 h à l’hôtel de ville.

En principe, M. Coderre reste en poste jusqu’à l’assermentation des nouveaux élus le 16 novembre prochain.

Travaux

Lors de cette dernière réunion sous l’administration sortante, le comité exécutif a par ailleurs approuvé l’octroi de trois contrats totalisant près de 16 millions de dollars pour le réaménagement de la « zone hospitalité F1 » du Grand Prix de Formule 1 au circuit Gilles-Villeneuve.

Un contrat de 2,2 millions a été octroyé à Steel Space Concepts pour l’acquisition d’unités modulaires de cuisine. Le second contrat, d’une valeur de 2 millions, a été accordé à Grandchamp Chapiteaux pour l’acquisition, l’installation et l’entretien de 13 tentes. Groupe TNT a obtenu le troisième contrat, qui prévoit des travaux de construction d’un mur de soutènement, des plateformes amovibles et des infrastructures fixes de cette zone hospitalité pour un montant de 11,7 millions.

Les documents remis aux élus indiquent que l’échéancier des travaux est serré, car ceux-ci doivent être réalisés avant le prochain Grand Prix de Montréal, en 2018.

Les travaux vont débuter cet automne. Les travaux de reconstruction des paddocks commenceront après le Grand Prix 2018.

Ces contrats ont déjà été approuvés par le conseil d’administration du parc Jean-Drapeau, mais leur octroi devait être entériné par le comité exécutif, car leur valeur est supérieure à 2 millions, a expliqué le président du comité exécutif de l’administration sortante, Pierre Desrochers.