Valérie Plante continuera de voyager à vélo et en métro

Avant d’être élue mairesse de Montréal dimanche dernier, Valérie Plante avait l’habitude de se déplacer en métro ou à vélo à travers la ville. Malgré ses nouvelles fonctions, la chef de Projet Montréal continuera de le faire lorsque la situation le permettra, assure son entourage.

C’est au Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) que revient la responsabilité d’assurer la protection du maire ou de la mairesse en poste. Le SPVM a un plan de sécurité pour les déplacements en voiture du maire en fonction, mais n’a pas de mesures spécifiques pour les déplacements en métro et à vélo, soutient Marc-André Viau, attaché de presse de Valérie Plante.

« Le SPVM est en train d’évaluer la situation. Il n’y a pas de plan prévu pour un cas comme celui-ci. C’est quelque chose de nouveau », a-t-il indiqué.

La mairesse désignée est cependant tenue de respecter certaines consignes, comme celle de ne jamais se déplacer seule quand elle voyage dans les transports en commun ou à vélo, ajoute M. Viau.

Le SPVM n’a pas rappelé Le Devoir mardi.

Des chauffeurs

Valérie Plante aura toutefois un chauffeur avec voiture à sa disposition, comme ses prédécesseurs. La Division de la sécurité du Service de la Ville de Montréal fournit trois chauffeurs assignés au transport du maire et des membres du comité exécutif.

Rappelons toutefois qu’en campagne électorale, Valérie Plante avait promis d’éliminer le troisième poste de chauffeur créé en 2015 par Denis Coderre, un poste qu’elle avait qualifié de « superflu ».

Elle s’était aussi engagée à réduire le nombre d’heures supplémentaires des chauffeurs. Selon elle, ces mesures permettraient d’économiser 200 000 $ à la Ville de Montréal.

Une image à préserver ?

Marc-André Viau nie que l’utilisation des transports actifs et collectifs par Valérie Plante fasse partie de l’image qu’elle souhaite préserver, elle qui, en campagne électorale, avait promis d’être la « mairesse de la mobilité ».

« Ce n’est pas une question d’image, c’est une question de choisir les moyens les plus efficaces pour se déplacer en ville », a dit M. Viau.

En campagne électorale, Mme Plante a pris plusieurs engagements en matière de transport, dont la construction de la ligne rose du métro, l’ajout de 300 autobus hybrides d’ici 2020 et l’extension du réseau de pistes cyclables.

Valérie Plante ne possède pas de voiture, mais elle est abonnée à un service d’autopartage.



Ouverture à Québec



À l’Assemblée nationale, les élus se sont bien gardés de tourner en ridicule la promesse de la mairesse Valérie Plante d’aménager une ligne de métro rose à Montréal.



Le ministre des Transports, André Fortin, a invité les élus de la région métropolitaine à dresser — de concert avec l’ARTM — leur liste de « priorités » parmi les projets de transport collectif évoqués en campagne électorale : aménagement de la ligne rose à Montréal, prolongement de la ligne orange à Laval ou de la ligne jaune à Longueuil…



« Plusieurs des maires élus ont fait de la mobilité un de leurs enjeux principaux de la campagne. Je pense que ça reflète bien ce que la population veut sur le plan du développement du transport en commun », a-t-il déclaré dans une mêlée de presse mardi après-midi. « C’est une priorité qui est partagée au gouvernement du Québec et des investissements importants [sont prévus] tant de notre part que de la part du gouvernement fédéral à ce niveau-là. »



Le Parti québécois et la Coalition avenir Québec se disent aussi prêts à étudier sérieusement le projet de ligne rose. « C’est certain qu’un gouvernement Projet Montréal à Montréal et un gouvernement du Parti québécois à Québec, ça va vouloir dire une énergie nouvelle entre autres pour le transport en commun, l’habitation sociale et tout le reste », a déclaré le chef péquiste Jean-François Lisée à moins d’un an des prochaines élections générales québécoises.



Toutefois, ni lui ni son adversaire caquiste François Legault n’ont promis mardi d’appuyer financièrement la ligne rose de la mairesse de Montréal s’ils se voient confier le pouvoir le 1er octobre 2018. « Il faut analyser le projet. Il faut regarder l’ensemble du portrait. Il faut regarder les coûts des différents scénarios, rose, bleue ou peu importe la couleur, évaluer le trafic, donc le volume. Voir aussi quelle sera la contribution du gouvernement fédéral, parce que ce sont des projets qui sont très coûteux », a déclaré M. Legault.



Ligne bleue



D’autre part, M. Fortin s’est engagé à « peser sur l’accélérateur » sur d’autres lignes, notamment la ligne bleue du métro de Montréal. L’ARTM a donné sa bénédiction il y a deux mois à l’ajout de cinq nouvelles stations à l’est de Saint-Michel : Pie-IX, Viau, Lacordaire, Langelier et Anjou. Le Conseil des ministres doit statuer sur le sort du projet.



« Tout ce qu’on veut, c’est une date. À quand on va prendre le métro jusque dans l’Est ? » a demandé la députée péquiste Caroline Poirier, mais en vain.