De passage à l’hôtel de ville de Montréal mardi matin, le ministre responsable de la Métropole, Martin Coiteux, a rencontré la nouvelle mairesse désignée de Montréal, Valérie Plante. La question des transports s’est retrouvée au cœur des discussions, et le ministre a soutenu que Québec était disposé à étudier le projet de ligne rose du métro cher à la nouvelle mairesse.

« Il y a des projets immédiats comme le REM [Réseau électrique métropolitain], un projet fantastique aussi pour l’ensemble du Québec, et la ligne bleue, qui est tout à fait imminente pour nous. Mais comme on s’est dit, parlant spécifiquement des projets de ligne rose ou d’autres stations de métro dans le futur, on ne va pas s’interdire d’imaginer le futur du transport collectif à Montréal. Donc, ces projets vont obtenir toutes les études nécessaires », a expliqué le ministre Coiteux aux journalistes à l’issue de la rencontre.

De son côté, Mme Plante a soutenu qu’il lui faudrait travailler avec les représentants de l’Agence régionale de transport de Montréal (ARTM), les autres élus de la Communauté métropolitaine de transport (CMM) et la Société de transport de Montréal (STM) « pour arriver avec un projet qui est plus documenté, plus attaché, pour ensuite faire des demandes auprès de Québec et auprès d’Ottawa ». « Le plus tôt sera le mieux », a-t-elle dit.

Au sujet des 300 autobus que la chef de Projet Montréal souhaite mettre sur la route rapidement, le ministre a indiqué qu’une rencontre serait organisée avec le ministre des Transports, André Fortin, pour en discuter. « Je vais certainement assister à cette rencontre parce que je vois mon rôle de ministre responsable de la Métropole comme un facilitateur, quelqu’un qui puisse sensibiliser mes collègues aux enjeux de Montréal et aux priorités de l’administration montréalaise », a indiqué le ministre.

Le ministre a par ailleurs précisé que des sommes en matière d’habitation seraient bientôt transférées à la métropole afin que Montréal puisse développer ses propres programmes. Rappelons qu’en campagne électorale, Valérie Plante avait promis la construction de 12 000 logements sociaux et abordables dans les quatre prochaines années.