«Je pars la tête haute» — Denis Coderre

Douloureuse soirée pour Denis Coderre, qui croyait bien obtenir un deuxième mandat à la mairie de Montréal. Les électeurs en ont décidé autrement en lui montrant la porte dimanche soir lors des élections municipales.

« Je quitte la vie politique municipale », a annoncé Denis Coderre, qui n’occupera pas le poste de chef de l’opposition même si sa colistière, Chantal Rossi, a été élue.

« Je pars la tête haute. Montréal est une ville exceptionnelle, une métropole qui fait l’envie du monde. Nous avons retrouvé notre fierté et notre intégrité », a déclaré Denis Coderre aux candidats de son équipe et aux militants.

« Je veux souhaiter bonne chance à Valérie Plante. Je l’ai appelée », a-t-il ajouté en promettant de collaborer à la transition. « Je suis désolée pour ceux qui ont perdu. J’en prends l’entière responsabilité. »

Vers 21 h 15, Valérie Plante avait été déclarée gagnante, jetant une douche froide à l’Olympia, où s’étaient rassemblées les troupes de Denis Coderre. Les candidats avaient la mine déconfite. Le maire sortant d’Hochelaga-Maisonneuve, Réal Ménard, a perdu son siège contre Pierre Lessard-Blais, de Projet Montréal.

« Ce n’est pas le plus beau jour de ma vie, mais j’ai eu la chance de servir les gens de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve pendant 25 ans. Je félicite ceux qui auront de nouvelles responsabilités », a-t-il dit.

Réal Ménard

Membre du comité exécutif, Réal Ménard fait partie de ceux qui avaient joint le parti de Denis Coderre au cours de la dernière année.

« On a pris des décisions difficiles. On a ouvert des chantiers importants pour Montréal. Dans notre métier, on gagne en équipe et on perd en équipe. Le maire Coderre va laisser un héritage considérable aux Montréalais, que ce soit la réforme du financement des arrondissements ou les investissements majeurs dans les infrastructures », a-t-il commenté.

Jim Beis, maire sortant de l’arrondissement de Pierrefonds-Roxboro, s’expliquait mal la défaite subie par le maire. « Nous devons prendre le temps d’absorber les résultats. Je suis surpris, je dois l’admettre, parce que nous avons fait beaucoup pour Montréal. C’est la démocratie et les citoyens qui se sont prononcés. Nous devons respecter ça. » Il s’est dit incapable de dire ce qu’il adviendrait du parti Équipe Denis Coderre.

Réélue à la mairie de Montréal-Nord, Christine Black était plus sereine. « On accepte le verdict. Les résultats sont bons dans Montréal-Nord, mais notre chef n’est pas réélu. On vit une drôle d’émotion en ce moment. On va faire un post-mortem de la campagne et on verra bien les leçons qu’on a à en tirer. »

Défaite dans son district, la candidate d’Équipe Denis Coderre au poste de conseillère dans l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal, Linda Gauthier, ne cachait pas sa déception.

« Les Montréalais ont cru malheureusement aux promesses de Projet Montréal, mais plusieurs sont irréalisables. Certains projets sont impossibles à réaliser, ou à quel coût ? Prenons seulement la ligne rose à 6 milliards. C’est impossible. Selon moi, les Montréalais ont été bernés à plusieurs reprises », a-t-elle expliqué tout en reconnaissant que, dans une certaine mesure, les citoyens voulaient faire un message à M. Coderre.

Campagne cahotique

Denis Coderre a connu une campagne électorale cahoteuse, traînant quelques boulets, dont le secret entourant la vente de billets pour la course de Formule E. Les données ont finalement été révélées quatre jours avant le scrutin, mais cet épisode a nui à sa campagne. Il s’est également fait reprocher son attitude arrogante face à la chef de Projet Montréal, Valérie Plante, qui dégageait une image de nouveauté et de fraîcheur.

« Ce n’est pas de l’arrogance, c’est de la détermination », a répété le maire sortant en campagne et à des journalistes. « Si j’ai pilé sur des orteils, je m’en excuse », a-t-il dit.

De plus, la plateforme électorale du maire sortant comportait peu de nouveautés, le maire ayant surtout misé sur son expérience et son bilan à la mairie pour convaincre les Montréalais de le réélire.

« Regardez où on était il y a quatre ans », a-t-il martelé sans cesse pendant toute la campagne électorale en référence aux dernières années de règne de Gérald Tremblay.

Avant les élections, l’Équipe Denis Coderre détenait dix mairies d’arrondissement, en plus de celle de Ville-Marie, qui revient automatiquement au maire de la Ville.