Déçu de l’appui à Denis Coderre

Monsieur Brian Myles,

Je suis un abonné de longue date du Devoir et j’ai parfois félicité des éditorialistes ou des chroniqueurs pour leur prise de position courageuse en faveur de l’égalité, de la justice ou de l’environnement.

Malheureusement, je tiens à vous faire part de ma très grande déception à la suite de votre éditorial du samedi 4 novembre où vous donnez un appui fort mitigé à M. Denis Coderre pour un second mandat. Je ne tiens pas à discuter vos arguments où l’importance du « milieu des affaires » est centrale. Pour un journal qui se dit porteur de valeurs sociales, quel manque de vision et de congruence ! La défense de l’environnement qui tient tant de place dans votre journal (et que je salue) va demander des changements et de l’audace, en plus de causer des dérangements, qui seront autrement plus importants que le changement de maire auquel vous vous refusez. La phrase de l’écrivain Antoine de Saint-Exupéry décrit fort bien notre société actuelle avec ses peurs et son immobilisme, entretenus par les intérêts et la frilosité de nos élites : « Il en est comme de l’homme qui craint la soif à côté de son puits plein. »

Nous aurions tellement besoin d’encouragements, de leadership et d’audace pour que l’humain et le vivant redeviennent plus importants que les marchés et la consommation.