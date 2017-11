Fierté retrouvée et embellie économique

Alors que la campagne électorale tire à sa fin et qu’il sait que la lutte pourrait être serrée contre Valérie Plante, Denis Coderre compte sur son bilan pour convaincre les Montréalais de le reporter au pouvoir lors du scrutin de dimanche. Mais le maire sortant a dû mener une campagne avec quelques épines au pied, dont la vente de billets pour la Formule E et d’autres dossiers liés à Evenko.

Au fil des dernières semaines, Denis Coderre s’est fait reprocher son ton jugé trop arrogant. « Je suis entier. Ça fait 30 ans que je fais de la politique », a-t-il indiqué lors d’une rencontre éditoriale au Devoir vendredi. « C’est sûr que des fois, on peut en échapper et on peut dire des conneries. Mais quand on regarde l’ensemble, les gens sont contents parce que vous avez un maire à Montréal. »

C’est d’ailleurs sur son bilan qu’il met l’accent. Il cite la fierté retrouvée à Montréal, l’embellie économique et la création du poste d’Inspecteur général : « On riait de l’inspecteur général. Les gens ne comprenaient pas. Aujourd’hui, c’est non seulement incontournable, mais même mon ami Robert Poëti pense en faire un au gouvernement du Québec. »

La saga de la Formule E

Mais sa campagne électorale a été plus difficile que prévu, en raison notamment du dossier de la Formule E et le secret entourant la vente des billets par le promoteur Evenko. « On aurait dû le faire le lendemain du bilan », reconnaît Denis Coderre.

Selon les données dévoilées mercredi par l’organisme Montréal c’est électrique, mandaté pour organiser l’événement, au moins 20 000 billets ont été donnés pour l’événement alors que 25 000 ont été vendus au public ou remis à des commanditaires et partenaires.

Mais Denis Coderre n’est toujours pas en mesure de dire si Montréal c’est électrique a utilisé, en tout ou en partie, la marge de crédit de 10 millions qu’a cautionnée la Ville de Montréal. « Il y a un conseil d’administration. On va lui laisser le soin de faire son travail. En temps et lieu, il va le rendre public », dit-il.

Un autre dossier lié à Evenko, celui de l’amphithéâtre naturel de 65 000 places sur l’île Sainte-Hélène, est aussi venu jeter de l’ombre sur sa campagne. Rappelons que son administration a privilégié ce projet de 70,4 millions au détriment de l’aménagement de la promenade riveraine et de la restauration de la Place des Nations, allant ainsi à l’encontre des plans initiaux.

L’administration s’est fait reprocher d’avoir dépensé des fonds publics pour une infrastructure susceptible de ne servir qu’à un seul promoteur, Evenko.

Denis Coderre rétorque qu’Evenko utilise le site 25 jours par année et qu’il n’en a pas l’exclusivité. À l’avenir, d’autres événements, comme des concerts classiques, pourraient également y être présentés, fait-il valoir.

Le maire sortant croit qu’il n’était pas nécessaire de consulter les Montréalais sur les choix de son administration concernant l’aménagement du parc Jean-Drapeau. L’amphithéâtre naturel est un legs du 375e, dit-il.

« Est-ce qu’il y a eu une consultation sur Expo 67 ? » dit-il. « Pour le 375e, on a pris des décisions. Gouverner, c’est choisir. On avait dit qu’on allait faire des infrastructures dignes de ce nom pour s’assurer que Montréal est une métropole digne de ce nom, tout simplement. »

L’Office de consultation publique de Montréal (OCPM) étudiera le dossier du réaménagement du parc Jean-Drapeau, mais seulement au printemps 2018.

Quant au Centre Bell, propriété du Groupe CH (dont fait partie Evenko), Denis Coderre assure que l’édifice ne bénéficiera pas d’un congé de taxes.

Stade de baseball

Mordu de baseball, le maire sortant continue de manoeuvrer pour le retour du baseball majeur à Montréal. Et il ne le cache pas, des fonds publics seront investis dans un stade de baseball advenant la venue à Montréal d’une équipe professionnelle. Il évoque l’idée d’avoir recours à des immigrants investisseurs, mais demeure vague sur le reste : « Il est prématuré de parler de montants et d’échéancier. Il n’y aura pas de chèque en blanc. Ce n’est pas juste une question de passion de baseball. »

Il réitère aussi que la construction préalable d’un stade n’est pas conditionnelle à la venue d’une équipe. « La différence [avec le hockey], c’est qu’on ne le bâtit pas avant. Et si on a une équipe, pendant qu’on le bâtit, elle peut jouer au Stade olympique. »

Il promet de consulter les Montréalais à ce sujet, mais contrairement à Valérie Plante, il n’envisage pas de tenir un référendum. « Il va y avoir un débat en bonne et due forme », dit-il, suggérant que l’OCPM obtienne un mandat à cet effet.

La campagne électorale prendra fin dimanche. Le score final pourrait être serré. Le premier geste que Denis Coderre fera lundi matin s’il est réélu ? « Je vais être au bureau à 6 h 30. On va continuer le travail. »



Qui est Denis Coderre ? Âgé de 54 ans



Père de deux enfants



Diplômé en science politique de l’Université de Montréal, il détient une maîtrise en administration pour cadres de l’Université d’Ottawa



Député libéral de Bourassa de 1997 à 2013, il fut notamment ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration



Élu maire de Montréal le 3 novembre 2013

Des questions sur un contrat à Evenko L’organisme sans but lucratif Montréal c’est électrique a octroyé le contrat de l’organisation de la course de Formule électrique tenue à Montréal en juillet dernier au promoteur Evenko. Or, selon ce que rapportait Le Journal de Montréal vendredi, le président du conseil d’administration de l’OBNL, Sylvain Vincent, est également membre de la fondation Evenko. Questionné sur ce dossier vendredi matin sur les ondes de Radio-Canada, Denis Coderre a rejeté les critiques et soutenu qu’il ne fallait pas faire d’« amalgames ». Il a affirmé que « tout a été fait dans les règles de l’art », affirmant qu’Evenko était « probablement la seule organisation qui était capable de gérer et de faire ce programme de formule électrique ».