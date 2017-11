Billets donnés pour la Formule E: Coderre s'excuse

Denis Coderre a admis jeudi matin qu’il aurait dû dévoiler plus tôt les données sur le nombre de billets vendus et donnés pour la course de Formule électrique qui s’est déroulée en juillet dernier.

« Ç’a été une erreur. Je le regrette. Je le prends sur moi. Je trouve qu’on aurait dû le faire. On ne protège pas personne », a déclaré le maire sortant lors d’une conférence de presse dans à L’île-Bizard.

Mercredi, l’organisateur de l’événement, Montréal c’est électrique, a finalement dévoilé certaines données relatives à l’événement. Ainsi, au moins 20 000 billets ont été distribués gratuitement, alors que 25 000 billets ont été vendus au public ou remis à des commanditaires et partenaires, a avancé l’organisme sans but lucratif.

TVA a toutefois affirmé que, selon des sources, seulement 5000 billets auraient été réellement vendus. Ce que réfute Denis Coderre. « Si la source veut nous parler et aller public, on va la protéger. Mais là, le promoteur Montréal c’est électrique est clair : ce n’est pas vrai le 5000 [billets]. »

Denis Coderre maintient que l’événement a été un « succès ».