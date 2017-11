Près de la moitié des billets de la Formule E ont été donnés

Quelque 20 000 billets ont été distribués gratuitement lors de la première édition de la Formule électrique à Montréal en juillet dernier alors que 25 000 billets ont été vendus au public « et dans le cadre d'ententes avec des partenaires et des commanditaires », a annoncé mercredi midi Montréal c’est électrique.Après des mois de tergiversations, l’organisme sans but lucratif mis en place par la Ville de Montréal pour organiser l’événement a finalement divulgué un premier bilan.Depuis le début de la campagne électorale, le maire sortant Denis Coderre était talonné de questions à ce sujet, mais disait ne pas être en mesure de donner des précisions sur le nombre de billets réellement vendus.Mardi, il s’en était remis au promoteur Evenko qui, à son tour, avait renvoyé la balle à Montréal c’est électrique.Montréal c’est électrique soutient qu’avec 45 000 participants, la première édition de la Formule E se compare avantageusement à New York qui aurait attiré 18000 participants.L’organisme indique qu’un sondage CROP réalisé auprès des visiteurs accueillis sur le site les 29 et 30 juillet a démontré que 92 % d’entre eux avaient eu une « appréciation positive » de l’événement. Selon ce sondage, plus de 4 répondants sur 5 ont dit souhaiter participer à l’événement l’an prochain.Montréal c’est électrique soutient par ailleurs que les deux courses du programme ont été vues par plus de 36,8 millions de téléspectateurs. « En comparaison, la ville de New York, qui en était également à sa première édition et qui affichait aussi un programme double, a atteint un auditoire de 31,7 millions », a-t-on indiqué.L’organisme se targue aussi d’avoir attiré 231 journalistes, dont 82 provenaient de l’extérieur du Canada, précisant que cette couverture de presse à l’international correspond à une valeur média estimée à 1,45 million $.« Ces données démontrent que l’événement de Montréal a obtenu l’une des plus importantes audiences de la saison sur le circuit, la métropole se taillant par le fait même une place favorable en électrification des transports », ajoute Montréal c’est électrique dans son communiqué.L’organisme n’a cependant pas précisé s’il avait utilisé la marge de crédit de 10 millions $ dont il bénéficiait.D'autres détails suivront.