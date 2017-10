Une légère avance pour Valérie Plante dans les sondages

Alors que Valérie Plante a pris la tête dans les intentions de vote selon un sondage publié lundi, Denis Coderre s’est attaqué à la crédibilité des promesses faites par son adversaire dans la course à la mairie de Montréal.

Le sondage CROP réalisé pour le compte de Radio-Canada révèle que 39 % des personnes interrogées ont l’intention de voter pour Valérie Plante et que 37 % comptent plutôt choisir Denis Coderre. L’avance de la chef de Projet Montréal demeure toutefois précaire puisque Denis Coderre reprend les devants à 45 % contre 42 % quand seuls les répondants certains d’aller voter et qui se sont prononcés lors de l’élection précédente en 2013 sont pris en considération.

Ce sondage a été réalisé via un panel Web entre le 19 et le 24 octobre auprès de 1094 répondants de la région de Montréal. Le taux d’indécis atteint 17 %.

Le ton monte

Denis Coderre, qui a vu fondre son avance dans les intentions de vote au cours des derniers mois, a fait preuve d’un optimisme prudent. « C’est serré, mais sur le terrain, les choses vont extrêmement bien », a-t-il affirmé lundi.

Il s’en est pris à son adversaire et à ses promesses coûteuses, comme la ligne rose du métro : « Je ne sais pas où ils vont prendre leur argent. […] Je serais inquiet de voir une administration Ferrandez-Plante commencer à dire des choses et après ça, dire son contraire. »

Valérie Plante est demeurée prudente aussi : « Je ne prends jamais rien pour acquis. […] C’est une belle nouvelle, mais on ne baisse pas les bras, on travaille. »

Face aux reproches de son adversaire, la chef de Projet Montréal a répliqué avoir documenté et chiffré chacune de ses promesses : « Je n’ai pas de leçon à recevoir du maire sortant qui n’est même pas capable de nous dire combien de billets ont été vendus pour la Formule E ».

L’image de la ville

Le sondage révèle aussi que 90 % de répondants perçoivent de façon positive le projet de ligne rose, mais que, dans une proportion de 43 %, ils jugent que cette proposition n’est pas réaliste.

De façon générale, 58 % des personnes sondées estiment que l’image de la ville s’est améliorée au cours des 4 dernières années, mais 55 % d’entre elles considèrent que le maire sortant est « arrogant ». Et un peu plus de la moitié des répondants jugent que les investissements dans les célébrations du 375e anniversaire de Montréal ont été bénéfiques. En revanche, 63 % d’entre eux considèrent que la course de Formule électrique a été peu bénéfique et seulement 24 % des répondants sont favorables à son retour dans les rues de Montréal.

Le mois dernier, Alain Giguère, président de CROP, avait indiqué au Devoir être très réticent à réaliser des sondages touchant la politique municipale compte tenu de plusieurs incertitudes, dont le bas taux de participation aux élections. Rappelons qu’en 2013, seulement 42 % des Montréalais avaient voté.

Il note aussi que Valérie Plante recueille beaucoup d’appuis chez les jeunes. « Si ces jeunes-là ne vont pas voter, Denis Coderre va rentrer », explique M. Giguère.