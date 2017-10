Plante promet 12 000 logements sociaux

Sous une administration de Valérie Plante, 12000 logements sociaux et abordables seraient construits en 4 ans. C’est ce qu’a promis mardi la chef de Projet Montréal qui s’est aussi engagée à faire adopter un règlement obligeant l’inclusion d’une part de 40 % des logements sociaux et abordables dans les projets immobiliers. Valérie Plante estime qu’au cours des 4 dernières années, Montréal a raté plusieurs occasions de construire des logements abordables, particulièrement dans Ville-Marie. Denis Coderre juge irréaliste la promesse de sa rivale. « C’est impossible. Elle va faire comment ? Nous, on a dit 5000 dans notre mandat et c’est vérifié ».