Un ingénieur général pour la Ville de Montréal?

Montréal a son inspecteur général, mais elle pourrait aussi se doter d’un « ingénieur général » détenant un pouvoir d’enquête indépendant. C’est ce qu’a proposé mardi le syndicat regroupant les ingénieurs de la Ville dans le cadre de la campagne électorale.

Le président du Syndicat professionnel des scientifiques à pratique exclusive de Montréal, André Émond, indique que l’ingénieur général pourrait effectuer des audits sur des contrats d’ingénierie afin de s’assurer de la qualité des travaux et des matériaux, de la pertinence des techniques utilisées et ainsi que des coûts estimés.

Le travail de l’ingénieur général se ferait en amont des contrats, mais également en cours de chantier. L’idée est d’améliorer les pratiques à l’avenir, a expliqué André Émond : « S’il y a des problèmes flagrants qui sont constatés sur place, des correctifs pourraient être apportés sans nécessairement suspendre les contrats. »

Alors que l’inspecteur général s’assure de la saine gestion des contrats afin de détecter la corruption et la collusion et que le contrôleur général s’intéresse au respect des processus administratifs, l’ingénieur général, compte tenu de son expertise, s’attarderait à la surveillance des travaux, aux coûts d’infrastructures et aux méthodes utilisées, a dit M. Émond.

Le syndicat propose également qu’un groupe de recherche soit mis sur pied afin de définir des méthodes permettant d’atténuer les impacts des chantiers pour les résidants, les commerçants et les automobilistes. Ces chercheurs pourraient notamment se pencher sur les chantiers en conditions nordiques en s’inspirant sur ce qui se fait ailleurs, a indiqué M. Émond à titre d’exemple. Ce groupe d’experts pourrait réunir des ressources externes provenant des universités.

Le syndicat, qui entreprendra bientôt des négociations en vue du renouvellement de la convention collective, a profité de l’occasion pour rappeler l’importance de consolider l’expertise interne en ingénierie à la Ville.

André Émond espère que les candidats à la mairie de Montréal Valérie Plante et Denis Coderre se prononceront sur cette proposition.