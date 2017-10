La qualité de l’eau dans la mire de Projet Montréal

Améliorer la qualité de l’eau à Montréal et réduire les déversements d’eaux usées dans le fleuve Saint-Laurent lors des épisodes de fortes pluies, voilà les engagements pris par la candidate à la mairie de Montréal Valérie Plante, samedi. Une administration de Projet Montréal construira les trois bassins de rétention prévus pour 2015, mais dont la construction n’a toujours pas commencé. Il s’agit des bassins envisagés dans Ahuntsic-Cartierville, Le Sud-Ouest et Saint-Laurent. Valérie Plante promet aussi de rendre plus transparente et efficace la transmission de données sur la qualité de l’eau dans la région de Montréal si son équipe est portée au pouvoir dans deux semaines.