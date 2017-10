Denis Coderre fait des promesses aux jeunes

Photo: Annik MH de Carufel Le Devoir

S’il est reporté au pouvoir le 5 novembre prochain, le maire de Montréal, Denis Coderre, s’engage à consacrer 500 000 $ annuellement à des projets réalisés par des jeunes. Dimanche, le maire sortant a aussi promis de favoriser la construction de logements pour les étudiants le long des lignes de métro, dont la ligne bleue qui doit être prolongée au cours des prochaines années. M. Coderre a évoqué l’idée de mettre sur pied un Bureau de l’enseignement supérieur qui agirait comme un lien permanent entre la Ville et les universités et collèges. Et il souhaite doter chaque arrondissement d’un Conseil jeunesse local et instaurer ce qu’il appelle le « réflexe enfant et aîné » dans l’ensemble de l’appareil municipal.