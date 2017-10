Michel Brûlé poursuit sa campagne électorale

Michel Brûlé n’entend pas se retirer de la course à la mairie du Plateau-Mont-Royal ni suspendre sa campagne électorale.

Visé par des allégations d’inconduites sexuelles de la part d’anciennes employées, l’éditeur Michel Brûlé entend tout de même poursuivre sa campagne électorale comme candidat à la mairie du Plateau-Mont-Royal.

Le Journal de Montréal rapportait vendredi matin les témoignages de sept anciennes employées qui ont travaillé pour Michel Brûlé au cours des dix dernières années.

Les faits rapportés font état de baisers forcés et de remarques à connotations sexuelles formulées par M. Brûlé sur les lieux de travail, ainsi que de comportements inappropriés, comme se présenter nu devant des employées. Une des victimes alléguées a accepté d’être identifiée.

Et en matinée vendredi, l’écrivaine Jill Côté a décidé de témoigner publiquement de l’agression sexuelle dont elle dit avoir été victime de la part de Michel Brûlé en 2014. Elle a indiqué avoir déposé une plainte pour agression sexuelle au Service de police de la Ville de Québec vendredi matin.

Michel Brûlé nie avoir eu des comportements déplacés avec certaines de ses employées, même s’il a reconnu avoir donné, à l’occasion, des massages à des employées. Selon lui, l’ambiance de bureau était « festive ».

« Je ne suis pas un agresseur. Je n’ai jamais embrassé une femme de force », a-t-il affirmé au Devoir vendredi, qualifiant de « chasse aux sorcières » les allégations portées contre lui.

Six personnes se présentent avec lui comme candidats aux postes de conseillers dans cet arrondissement sous la bannière de Plateau sans frontières, le parti qu’il a fondé.

Débat annulé

Un débat devait avoir lieu lundi soir entre les trois candidats à la mairie du Plateau, soit Luc Ferrandez, de Projet Montréal, Zach Macklovitch, d’Équipe Denis Coderre, et Michel Brûlé. L’événement a été annulé, a fait savoir vendredi l’organisme Action solidarité Grand Plateau, qui présentait le débat.

« Notre mandat, ce sont les enjeux locaux. On a réfléchi », a indiqué Fulvia Spadari, coordonnatrice de l’organisme.

Ainsi, après discussions, les membres du conseil d’administration d’Action solidarité Grand Plateau ont fait cette déclaration : « Étant donné que nous visions une assemblée publique sur les enjeux du développement social du Grand Plateau dans un climat serein et centré sur les préoccupations des citoyens, nous estimons que dans les conditions actuelles, il ne sera pas possible d’atteindre nos objectifs. »

Se retirer ou pas ?

La chef de Projet Montréal, Valérie Plante, est demeurée très prudente au sujet de Michel Brûlé et n’a pas voulu dire s’il devait ou non se retirer de la course.

« Il en va de la responsabilité de l’individu, dans ce cas-ci M. Brûlé, de faire la bonne chose. Je l’invite à prendre la bonne décision en fonction des allégations dont on parle en ce moment », a-t-elle expliqué.

Selon elle, Michel Brûlé doit prendre « très au sérieux » les témoignages des victimes alléguées. « Il n’y a pas d’accusations formelles qui ont été faites. Donc, je ne peux pas dire “M. Brûlé, sortez de la course”. Mais c’est à M. Brûlé de faire la chose la plus pertinente à ce moment-ci. Il faut prendre au sérieux ce que les victimes alléguées mettent en avant. »

Le candidat à la mairie du Plateau pour Équipe Denis Coderre, Zach Macklovitch, abonde dans le même sens.

« Les allégations contre M. Brûlé sont très réelles et très sérieuses. C’est à lui de décider s’il se retire de la campagne. Mais il devrait prendre ses responsabilités et gérer cette situation avant de poursuivre la campagne », a-t-il dit.

« C’est notre responsabilité, comme homme ou comme femme, d’offrir la sécurité aux femmes dans leur milieu de travail ou dans la vie quotidienne », a-t-il ajouté. « On doit pouvoir dire qu’on les croit et qu’on est là pour les défendre. »

Zach Macklovitch s’est dit déçu d’apprendre l’annulation du débat prévu lundi : « Je n’ai pas vu une fois le maire Ferrandez dans la campagne. J’aurais bien aimé avoir un débat avec lui, mais il est peut-être possible de trouver un autre endroit pour en faire un. »

Le maire sortant du Plateau-Mont-Royal, Luc Ferrandez, n’a pas voulu commenter la situation de Michel Brûlé. Il croit cependant que le débat de lundi aurait pu être maintenu : « Je pense qu’on aurait été assez adultes pour ne pas aborder ces questions-là. Je préfère de loin parler du contenu plutôt que de parler de choses comme celles-là. »

Il a cependant dit respecter la décision des organisateurs d’annuler le débat.

Ce n’est pas la première fois que Michel Brûlé tente sa chance en politique municipale. En 2013, le fondateur des Éditions des Intouchables avait brigué le poste de maire de Montréal. Il avait alors obtenu 6308 votes, soit 1,36 % des voix.

Les allégations d’agressions et de harcèlement sexuels se sont multipliées au cours des derniers jours dans la foulée du mouvement du mot-clic #MoiAussi.

Les dénonciations à l’endroit de Michel Brûlé surviennent après celles contre Éric Salvail, Gilbert Rozon et l’animateur de radio Gilles Parent.