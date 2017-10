Québec verse 1 million pour la course de Formule E

La course de Formule E continue d’alimenter la controverse et constitue un boulet dans la campagne électorale de Denis Coderre.

Malgré la controverse entourant la première édition de la course de Formule électrique qui s’est tenue à Montréal cet été, Québec vient d’accorder un million de dollars à l’organisme sans but lucratif qui a présenté l’événement, Montréal c’est électrique.

Le décret accordant une subvention d’un million figurait dans la Gazette officielle du Québec publiée mardi. Ce décret adopté le 27 septembre dernier autorise le ministre responsable de la région de Montréal, Martin Coiteux, à accorder cette subvention à Montréal c’est électrique.

Ce montant s’ajoute aux 500 000 $ déjà octroyés par Québec à l’organisme, a précisé l’attachée de presse du ministre Coiteux, Marie-Ève Pelletier. Il s’agit d’un montant destiné au démarrage de projet pour la première édition de la course de voiture électrique tenue en juillet dernier. La demande de subvention remontait à 2016.

Le cabinet du ministre Coiteux n’a pu dire si Québec subventionnerait les éditions subséquentes de la course. « Si le promoteur souhaite une aide financière du gouvernement du Québec, il devra déposer un nouveau dossier et cela sera de nouveau évalué », a indiqué Marie-Ève Pelletier.

Un mauvais message ?

« C’est quand même préoccupant que le gouvernement du Québec octroie une subvention d’un million de dollars à Montréal c’est électrique », a commenté la chef de Projet Montréal et candidate à la mairie de Montréal, Valérie Plante. « J’aimerais rappeler qu’on a déjà englouti 24 millions de l’argent des contribuables. Et il y a une marge de crédit de 10 millions qui a été votée [par le conseil municipal]. Projet Montréal avait voté contre. Encore une fois, on rajoute de l’argent public pour la Formule E. Pour moi, ça envoie un bien mauvais message aux Montréalais. »

La course de Formule E continue d’alimenter la controverse et constitue un boulet dans la campagne électorale de Denis Coderre. Le maire sortant n’est toujours pas en mesure de dire combien de billets ont été vendus et combien ont été donnés pour l’événement. Lors de son passage dimanche dernier à l’émission Tout le monde en parle à Radio-Canada, il avait soutenu ne pas pouvoir révéler ces informations. « Il y a des stratégies de marketing qui vont démontrer le succès de la chose », avait-il déclaré.

Ces informations ne seront donc dévoilées qu’après les élections du 5 novembre prochain.

« Je ne répondrai plus à aucune question là-dessus », a dit M. Coderre lundi, exaspéré que des journalistes lui posent encore des questions à ce sujet.

De l’asphalte et des murets

En juillet, tout un secteur du quartier Centre-Sud s’était retrouvé enclavé en raison du tracé de la course.

La Ville de Montréal a investi 24 millions pour la tenue de l’événement. Un montant de 4,5 millions a été dépensé pour les travaux d’asphaltage. L’achat de murets de béton a coûté 7,5 millions. Le contrat pour le montage et le démontage s’est élevé à 9 millions sur trois ans. Montréal a aussi payé 1,5 million pour le premier versement des droits de la course.

Malgré la controverse, Denis Coderre a affirmé que la course de Formule E reviendrait l’an prochain sur le même site. Sa rivale Valérie Plante s’est pour sa part engagée à déplacer l’événement sur le circuit Gilles-Villeneuve de l’île Notre-Dame.