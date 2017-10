Coalition Montréal et Projet Montréal s'entendent mais distinguent leurs plateformes

Même si Jean Fortier se retire de la course à la maire de Montréal et donne son appui à Valérie Plante, les plateformes électorales des deux partis demeureront distinctes.

Ainsi, Projet Montréal continuera de prioriser la ligne rose du métro et ne compte pas promettre des baisses de taxes de 10,5 % comme l’avait fait Jean Fortier il y a une semaine.

C’est ce qu’a indiqué Valérie Plante lors d’un point de presse en compagnie de Jean Fortier et du chef de Coalition Montréal, Marvin Rotrand, mercredi matin.

En vertu d’une entente conclue entre les deux partis, Il a été convenu d’instaurer plus de collégialité au sein du conseil municipal et de créer trois groupes de travail, l’un sur le transport public et les autres sur la fiscalité et l’amélioration des relations notre la Ville-Centre et les arrondissements.

« Ça n’a pas été une décision très très difficile à prendre. Je pense qu’un enjeu de cette campagne électorale, c’est le caractère, c’est l’intégrité et c’est aussi, malheureusement ou heureusement, les égos », a commenté Jean Fortier. « Valérie Plante est une personne qui peut passer au-dessus de ces égos pour vraiment s’entourer des meilleures personnes. »

Même s’il se retire de la course à là mairies de Montréal, le nom de Jean Fortier demeurera sur les bulletins de vote.