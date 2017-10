Coderre mal à l’aise à l’égard du projet de loi sur la neutralité religieuse

Le maire sortant Denis Coderre a de nouveau exprimé son malaise, mercredi matin, à l’égard du projet de loi 62 sur la neutralité religieuse que doit adopter l’Assemblée nationale plus tard dans la journée.

« Je veux réitérer notre inconfort envers ce projet de loi, pas tellement sur la question des services donnés, parce qu’on a toujours été [pour le principe selon lequel on doit] donner des services à visage découvert, mais notre inconfort est très net par rapport aux services reçus », a indiqué M. Coderre lors de la réunion hebdomadaire du comité exécutif.

Le maire sortant juge inconcevable qu’un chauffeur d’autobus ou qu’un bibliothécaire doive refuser de servir une femme qui aurait le visage voilé. « Je pense que c’est totalement inacceptable. Il va falloir qu’on nous explique comment, dans les faits, on va être en mesure d’appliquer cette loi-là. »

« Dans le contexte où on a signé une entente Québec-Montréal et que je ne pense pas qu’il y ait beaucoup de femmes voilées dans plusieurs des municipalités sauf dans des régions comme la région métropolitaine, je pense qu’il va être important que la ministre de la Justice m’explique comment elle compte faire ça. Nous, on a beaucoup de problèmes avec ça. »