Coderre promet un comité exécutif paritaire

Denis Coderre promet que s’il est reporté au pouvoir le 5 novembre, les femmes occuperont au moins 40 % des sièges au sein de toutes les commissions et instances décisionnelles de la Ville. Entouré de ses candidates jeudi, le maire a réitéré son intention de former un comité exécutif comptant autant d’hommes que de femmes. Questionné sur les raisons qui l’avaient empêché d’appliquer ce principe lors de son premier mandat, le maire sortant a indiqué qu’en 2013, le contexte morose à la Ville imposait de ramener d’abord l’intégrité à l’hôtel de ville. Il a cependant précisé avoir nommé plusieurs femmes à des postes stratégiques. Denis Coderre n’a pas voulu s’engager à nommer une femme à la présidence du comité exécutif. « On va commencer par se faire élire », a-t-il dit.