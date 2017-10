Projet Montréal présente la deuxième mouture de sa ligne rose

La ligne rose du métro telle qu’imaginée par Projet Montréal non seulement relierait Montréal-Nord au centre-ville, mais pourrait s’étendre jusqu’à Lachine.

Selon une nouvelle mouture du projet présentée mardi, la ligne rose comporterait 29 stations. Les rames de métro rouleraient en tunnel sur 21 km et en surface sur 8 km. Cette ligne rose traverserait huit arrondissements comptant des quartiers densément peuplés. « Ce projet est nécessaire pour désenclaver des quartiers mal desservis [par les transports en commun] », a expliqué la candidate à la mairie de Montréal, Valérie Plante, lors d’une conférence de presse mardi.

La circulation des rames de métro à l’extérieur nécessiterait d’opter pour des voitures roulant sur des rails, « fer sur fer ». Ce choix serait moins coûteux que les voitures sur pneus du métro de Montréal, fait-on valoir.

Le métro serait automatisé et les voitures du Réseau électrique métropolitain (REM) pourraient même être utilisées, suggère-t-on.

Projet Montréal s’est inspiré du modèle de la Ville de Barcelone, qui s’est dotée d’un métro construit selon la méthode du « grand tunnelier », qui permet d’éviter le creusage en tranchées.

Photo: Projet Montréal

Selon les estimations effectuées par le parti, le coût total du projet s’élèverait à 5,9 milliards de dollars, soit 700 millions pou le segment en surface et 5,2 milliards pour le segment en tunnel. Le parti d’opposition croit qu’une première portion de 16 kilomètres en tunnel (avec 18 stations) pourrait être mise en service en 2025. La portion ouest de la ligne pourrait être prête en 2028, indique-t-on.

La ligne rose, qui traverserait le territoire en diagonale, permettrait de désengorger la ligne orange du métro et d’éviter la station Berri-UQAM déjà très achalandée. Le trajet entre Montréal-Nord et le centre-ville prendrait 22 minutes, au lieu de 62 minutes actuellement, estime Projet Montréal. Et il faudrait 17 minutes pour se rendre de Lachine au centre-ville.

Valérie Plante reconnaît qu’il faudra négocier avec Ottawa et Québec pour financer ce projet. « Mais le “momentum” est là », soutient-elle.

Selon elle, les autres projets majeurs, comme le REM et le prolongement de la ligne bleue, qui nécessiteront des investissements importants, n’empêchent pas le lancement de la ligne rose.