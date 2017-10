Montréal: l’Équipe Coderre mise sur le vélo

Photo: Guillaume Levasseur Le Devoir

Le maire Denis Coderre a promis lundi d’améliorer et de multiplier les aménagements cyclistes à Montréal. Son équipe souhaite notamment implanter un Bureau du transport actif, entretenir une plus grande partie du réseau cyclable en hiver et construire certaines pistes cyclables surélevées. Son administration s’est déjà donné pour objectif de « faire passer à 15 % la part modale du vélo dans notre métropole d’ici 15 ans », a rappelé lundi le maire sortant en campagne électorale. Quant aux transports actifs, l’Équipe Denis Coderre mise sur les abords des écoles pour apaiser la circulation. Cette annonce survient quelques jours après la mort du jeune cycliste Clément Ouimet, happé par un véhicule sur la voie Camillien-Houde.