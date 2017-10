Hommage au cycliste Clément Ouimet

Photo: Jacques Nadeau Le Devoir

Des centaines de cyclistes ont gravi en silence la voie Camillien-Houde vendredi à la mémoire de Clément Ouimet, 18 ans, décédé mercredi. Alors qu’il roulait à vélo vers l’est, le jeune homme a heurté de plein fouet un véhicule qui effectuait un virage en U illégal dans la côte. À la demande de Denis Coderre, un comité de travail examinera la possibilité d’éliminer la circulation de transit sur les chemins Camillien-Houde et Remembrance. En campagne électorale, la chef de Projet Montréal, Valérie Plante, a reproché au maire sortant son inaction, alors que l’idée de bannir la circulation de transit sur la voie Camillien-Houde est discutée depuis 10 ans. La p.-d.g. de Vélo Québec, Suzanne Lareau, estime que des gestes devront être faits rapidement et que les tergiversations n’ont plus lieu d’être.