Indignation autour de la mort d’un cycliste de 18 ans

La mort d’un cycliste de 18 ans heurté par une voiture au pied du mont Royal, mercredi, provoque l’indignation.

Des voix s’élèvent pour réclamer le réaménagement de l’intersection où se croisent le chemin Camilien-Houde, le chemin de la Côte-Sainte-Catherine, l’avenue du Mont-Royal et l’avenue du Parc. Ce secteur est jugé extrêmement dangereux pour les piétons et les cyclistes, qui fréquentent par milliers le parc du Mont-Royal.

« Finissons-en avec cette foutue intersection indigne de Montréal », a réagi sur Facebook Suzanne Lareau, présidente et directrice générale de Vélo Québec.

« Au coeur d’un quartier grouillant de piétons et de cyclistes, on tarde à refaire une intersection à échelle humaine, on en discute depuis plus de neuf ans ! Alors je demande à la Ville de Montréal de voir à ce que cette intersection, composée de bretelles et de rues trop larges, soit enfin refaite en 2018 afin qu’on ne meure plus au pied du mont Royal. »

La conseillère municipale Christine Gosselin, de Projet Montréal, a aussi appelé sur Facebook à réaménager non seulement cette intersection, mais toutes celles qui sont considérées comme dangereuses.

« Les intersections de cette ville sont des machines à tuer. On s’étonne du fait que les Américains refusent le contrôle des armes à feu malgré les tueries. Mais c’est un peu la même chose bien qu’à plus petite échelle, notre incapacité à agir malgré le danger si présent et pourtant si facile à cerner », a-t-elle écrit.

D’autres détails suivront.