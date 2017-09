Taxer les propriétaires de piscine

J’ai lu l’article de Jeanne Corriveau intitulé « Montréal n’est pas prête à installer des compteurs d’eau pour les résidences ». En attendant qu’elle soit prête, peut-elle taxer les Montréalais qui font une consommation excessive d’eau ?

Le 15 septembre dernier, j’ai arpenté les rues de Montréal pendant quelque deux heures et j’ai été témoin de trois vidages de piscine. Des centaines de litres d’eau filtrée à grands frais par la Ville qui s’écoulent tout bonnement dans les égouts. Quel coûteux et éhonté gaspillage !

Je fais la proposition suivante : que chaque propriétaire de piscine paie une taxe spéciale. Plus la piscine en impose, plus la taxe serait élevée. Croyez-moi, plusieurs propriétaires y penseraient à deux fois avant de se faire creuser une piscine olympique et encourageraient plutôt leurs enfants à aller nager à la piscine municipale du coin.

Le réflexe de trop de Québécois est de considérer cette ressource primordiale qu’est l’eau comme inépuisable. Or, elle pourrait un jour manquer. J’ai reçu des amis luxembourgeois qui trouvent déplorable que nous ne la taxions pas (en Europe, cela va de soi). Au moins, taxons ceux qui en font une consommation excessive, pardi !

J’irais plus loin : la Ville devrait remettre une contravention aux dinosaures qui nettoient leur « char » et leur entrée de « char » avec un tuyau d’arrosage.