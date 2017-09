Valérie Plante dénonce l’opacité entourant le 375e de Montréal

Les organismes à but non lucratif (OBNL) à qui Montréal confie l’organisation d’événements comme les célébrations du 375e anniversaire de Montréal ou la course de Formule E devraient être tenus de rendre des comptes aux Montréalais de façon régulière, estime la candidate à la mairie Valérie Plante.

La chef de Projet Montréal a promis que si son parti est porté au pouvoir le 5 novembre, elle rendra publiques sans tarder les dépenses faites par la Société du 375e, qui a reçu 125 millions en fonds publics d’Ottawa, de Québec et de Montréal. À cela s’ajoutent les dépenses liées aux legs du 375e, qui portent les dépenses à 1 milliard de dollars pour ces célébrations.

Tout comme Montréal c’est électrique, qui a organisé la course de Formule E, la Société du 375e n’est pas assujettie à la Loi sur l’accès à l’information, bien que d’importants fonds publics y aient été investis. « On n’a pas d’indication qui nous dit que l’argent a été mal dépensé, mais ce qu’on entend, c’est que les Montréalais se demandent où le milliard de dollars est allé. On ne sait même pas s’il y a eu des dépassements de coûts. C’est un grand trou noir », a expliqué la chef de Projet Montréal mardi matin en promettant d’y remédier si elle devient mairesse.

Selon elle, les OBNL devraient être soumis à la Loi sur l’accès à l’information et faire preuve de plus de transparence en rendant des comptes de façon régulière lorsque des fonds publics sont investis.

Rappelons que dans le cas de Montréal c’est électrique, qui a reçu 24 millions de la Ville, le maire Denis Coderre a refusé de dévoiler le nombre de billets distribués gratuitement lors de l’événement. Le bilan final ne sera connu qu’après les élections.

Lors de l’assemblée du conseil municipal lundi, la chef de l’opposition a d’ailleurs interpellé le maire à ce sujet, lui reprochant de maintenir l’opacité autour de l’organisation de la course.

« Il n’y en a pas, de cachettes, depuis le début, a rétorqué le maire Coderre. Ce fut un événement majeur auquel 45 000 personnes ont participé et ça va revenir l’année prochaine. […] Si on veut qualifier notre administration, on pourra parler de transparence. Concernant la Formule E, on a voté sur l’ensemble des montants, incluant vous-même. […] Il n’y a pas de surprise. Il n’y a pas de nouvelles dépenses. »