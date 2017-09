Citoyens en danger?

Cher Monsieur Coderre,

Dans le contexte où votre administration fait la promotion de la politique « Vision zéro », je trouve pertinent de vous faire part d’un événement, survenu le mois dernier, qui m’a passablement ébranlé.

L’après-midi du lundi 21 août vers 13 h 25 je circulais à vélo rue de Rouen, direction est, où j’ai évité de justesse d’être fauché par un véhicule de la Ville de Montréal. Un petit camion « pick-up » blanc au logo de l’arrondissement Mercier–Hochelaga-Maisonneuve circulant dans le même sens, immédiatement à ma gauche, a effectué un virage à droite (sans indicateur) sur l’avenue Jeanne-d’Arc. Le véhicule derrière nous a pourtant klaxonné pour alerter la conductrice, et j’ai aussi crié en freinant, déviant ma trajectoire vers le coin du trottoir pour ne pas être percuté par le côté passager du camion et potentiellement écrasé sous le véhicule. Le camion a toutefois continué son virage (toujours sans clignotant) et a poursuivi son chemin vers le sud. Je l’ai ensuite suivi une centaine de mètres jusqu’à l’endroit où il s’était immobilisé, tout près de la rue Ontario. La conductrice a prétendu que l’accident manqué était de ma faute, car je « roulais dans [son] angle mort ». Je me désole de cette attitude cavalière : quoique la sécurité routière soit l’affaire de tous les usagers, la conduite de votre employée était dangereuse et sa réaction, inacceptable. Elle aurait dû mettre son clignotant, vérifier son angle mort et s’arrêter après avoir failli me renverser. J’ai rapporté l’événement à l’arrondissement Mercier–Hochelaga-Maisonneuve le jour même, mais je n’ai reçu qu’un accusé de réception et un numéro de dossier. J’aimerais que vos employés montrent l’exemple aux autres automobilistes, et que « Vision zéro » prenne autant de sens à Montréal qu’en Suède. Car 23 décès annuels sur les routes de la métropole, vous et moi sommes d’accord que c’est encore beaucoup trop.

Cordialement,