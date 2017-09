Montréal obtient son statut de métropole

Photo: Baker Jarvis Getty Images

Montréal a maintenant son statut de métropole du Québec. L’Assemblée nationale a adopté à l’unanimité, jeudi, le projet de loi no 121 qui accorde de nouveaux pouvoirs et davantage d’autonomie à la Ville, notamment en ce qui concerne l’économie, l’habitation et le patrimoine. La Ville pourra désormais déterminer les heures d’exploitation des bars et commerces Le Devoir, créer une société paramunicipale pour le stationnement et dédommager les commerçants ayant subi des pertes à cause de travaux de voirie effectués depuis le 31 décembre 2015. À terme, Montréal bénéficiera d’un fonds de 50 millions pour son développement économique.