L’hôtel de ville de Montréal avait été inauguré en 1878, mais il avait dû être reconstruit entre 1922 et 1926 à la suite d’un incendie.

Les travaux de rénovation de l’hôtel de ville de Montréal coûteront deux fois plus cher que prévu, portant à 87,8 millions le coût global du projet.

La Ville compte procéder à des travaux importants afin de mettre aux normes l’immeuble patrimonial de la rue Notre-Dame Est. Les études préparatoires réalisées dans le cadre de la phase 1 l’ont toutefois forcée à revoir à la hausse l’ampleur des travaux.

La Ville devra notamment remplacer les équipements électromécaniques et le réseau de chauffage, plutôt que de se contenter de les moderniser. Les travaux de réparation structurale seront également plus importants que prévu, et une rénovation complète du système de plomberie sera nécessaire.

En raison de ces modifications, les coûts liés à la phase 2 du projet sont donc passés de 22,5 millions à 53 millions. Ainsi, le coût global du projet, qui inclut le déménagement du Service des finances et l’aménagement de l’édifice Laurent-Saunier, atteint maintenant 87,8 millions.

Lors de la réunion hebdomadaire du comité exécutif mercredi matin, les élus ont approuvé la résiliation de contrats de services professionnels de différentes firmes d’architecture compte tenu des changements apportés au projet.

La Ville soutient que la résiliation de ces contrats n’entraînera pas de pénalités pour elle.

En raison de ces travaux, l’hôtel de ville devra être fermé pendant deux ans à partir de 2019 et ses occupants transférés à l’édifice Laurent-Saunier, situé à proximité. Les travaux se dérouleront d’avril 2019 jusqu’à l’été 2021.

