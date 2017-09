L’avenue Pierre-De Coubertin sera verdie

Photo: Ville de Montréal

Quarante ans après les Jeux olympiques de Montréal, l’avenue Pierre-De Coubertin, aux abords du Stade olympique, se refera une beauté. Les plans dévoilés mardi par la Ville de Montréal et par le Parc olympique prévoient l’élargissement des trottoirs, l’aménagement de bandes cyclables et la construction de deux carrefours giratoires, l’un à l’angle de la rue Sicard et l’autre à l’angle de l’avenue Desjardins. L’avenue Pierre-De Coubertin sera également verdie avec la plantation de 120 nouveaux arbres. Ces travaux, qui se dérouleront de 2019 à 2021, coûteront 16 millions de dollars.