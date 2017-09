La fondation de Montréal et les autochtones

En septembre 2017, le maire de Montréal, Denis Coderre, décide d’introduire dans les armoiries de Montréal, outre les quatre symboles floraux des « peuples fondateurs » (français, anglais, irlandais et écossais) un symbole autochtone en plein centre (le pin blanc). Cela doit marquer l’apport autochtone à la fondation de Montréal en cette année de 375e anniversaire de la fondation de la ville. Je n’ai rien contre, mais il faut quand même relativiser l’apport autochtone à la fondation de Montréal.

Je donne des faits relatés dans tous les manuels d’histoire ordinaires : par exemple, en 1645, Montréal est assiégé par les Iroquois et, selon l’historien Léo-Paul Desrosiers, « les habitants de Montréal, du fort Richelieu et des Trois-Rivières sont réduits à vivre dans les postes à l’intérieur des palissades. » En ces années-là, selon Jeanne-Mance, « l’Hôpital de Montréal est abandonné et transformé en ouvrage de défense avec garnison. […] Tout le monde était aux abois. On ne parlait que de quitter le pays, avec une grande peine et une angoisse de l’esprit. » Le chef de la garnison de Montréal, Dollier de Casson, écrit : « Les Iroquois commencèrent tout de bon à nous attaquer, mais avec une telle opiniâtreté qu’à peine nous laissaient-ils quelques jours sans alarmes. » En 1652, 18 Français furent tués au Long-Sault. Le massacre de Lachine est connu et des dizaines d’embuscades meurtrières sont relatées dans les documents d’époque. Autre exemple : en 1644, 200 Iroquois entourent le fort de la ville — alors village —, mais le gouverneur et ses hommes réunissent à repousser l’attaque. En fait, selon le « Canada-Québec synthèse historique », de Vaugeois-Lacoursière-Provencher, « le dixième de la population de la Nouvelle-France sera tué » dans ces guerres entre autochtones et Français, qui dureront près de 25 ans (1641-1666), avec Ville-Marie au premier rang de l’enjeu.

Bien sûr, ce sont de vieilles histoires, mais de là à célébrer l’apport autochtone à la fondation de Montréal, il y a une marge de crédibilité : en fait, tous les documents et témoignages concordent sur un point : les Iroquois voulaient détruire Ville-Marie et ils passèrent à deux doigts d’y parvenir. Je comprends que, ces temps-ci, le maire Coderre est dans un délire multiculturel, mais comme contribution à la fondation de Montréal, on repassera.