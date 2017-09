Dénonçant le gaspillage de fonds publics du maire Denis Coderre, l’avocate Anne-France Goldwater a accordé son appui à la chef de Projet Montréal, Valérie Plante, en prévision des élections du 5 novembre.

Me Goldwater avait songé à briguer la mairie de Montréal, mais elle y a finalement renoncé. En point de presse lundi matin en compagnie de Valérie Plante, elle a promis d’aider la chef de Projet Montréal pendant la campagne, proposant notamment son aide pour des dossiers comme le règlement sur le contrôle des chiens dangereux ou les legs du 375e anniversaire de Montréal.

« Je n’en reviens pas du milliard de dollars des contribuables gaspillé pour le 375e anniversaire de Montréal. La Formule E, les bancs de granit, la soi-disant promenade Fleuve-Montagne, qu’est-ce que c’est ça ? », a-t-elle lancé. « Si vous votez pour cet homme [Denis Coderre] et que vous recevez votre compte de taxes, ne pleurez pas, ne revendiquez pas vos droits. Il sera trop tard. »

À l’instar du maire du Plateau-Mont-Royal, Luc Ferrandez, vendredi, la volubile avocate a comparé l’administration de Denis Coderre au régime nord-coréen. « C’est une question d’obéissance totale, on n’a pas de voix et on n’est pas intéressés à sonder l’argent public avant de jeter l’argent à la poubelle », a-t-elle expliqué.

Valérie Plante est-elle d’accord avec cette analogie entre Montréal et la Corée du Nord ? « Je pense que ce qu’il faut surtout retenir, c’est qu’il y a un manque de transparence qui nous fait penser à d’autres pays », a répondu la candidate à la mairie.