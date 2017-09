Une place pour les autochtones sur le nouveau drapeau de Montréal

Arbre de la paix, de l’harmonie et de la concorde, le pin blanc s’ajoute au lys, à la rose, au chardon et au trèfle déjà présents sur le drapeau pour rappeler les « peuples fondateurs ».

Le drapeau de Montréal comporte désormais un pin blanc pour représenter la contribution des peuples autochtones à l’histoire de Montréal. Le nouveau drapeau a été hissé mercredi matin sur la place Vauquelin lors d’une cérémonie de la réconciliation avec les peuples autochtones.



Arbre de la paix, de l’harmonie et de la concorde, le pin blanc s’ajoute au lys, à la rose, au chardon et au trèfle déjà présents sur le drapeau pour rappeler les « peuples fondateurs », soit les Français, les Anglais, les Écossais et les Irlandais. Les autochtones étaient absents et Montréal a voulu remédier à cette omission en redessinant le drapeau et les armoiries de la Ville. Le comité chargé de suggérer un symbole a choisi le pin blanc, un arbre indigène au Canada.



« Pour des gens qui ont été oubliés pendant si longtemps, c’est très émouvant de recevoir cet appui », a déclaré Christine Zachary-Deom, chef du Conseil de bande à Kahnawake, très émue lors de cérémonie de levée du drapeau.



« C’est un geste important que la Ville pose aujourd’hui », a pour sa part dit Ghislain Picard, chef de l’Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador, qui a parlé d’une « renouveau dans les relations entre nos peuples ».



Le maire a promis que d’autres actions seraient prises pour consolider les liens avec les peuples autochtones : « C’est le début de ce nouveau chapitre qui va amener cette réconciliation ».