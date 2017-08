L’ancien député Scott McKay retourne en politique municipale avec le maire Coderre

Autre ajout de taille à l’équipe du maire Denis Coderre, l’ex-péquiste Scott McKay se présente sous sa bannière dans l’arrondissement de Rosemont.

Il s’agirait pour lui d’un retour à l’hôtel de ville puisqu’il y a assumé sa première charge publique de 1986 à 1994 durant deux mandats dans l’administration de Jean Doré. Il avait tenté sans succès de se faire élire avec le parti Union Montréal en 2005 dans le district de Pointe-aux-Trembles.

Sa carrière s’est ensuite orientée sur la scène provinciale. M. McKay a été chef du Parti vert du Québec de 2006 à 2008, puis député du Parti québécois de 2008 à 2014.

M. McKay a confirmé au Devoir que l’actuel maire de Montréal l’avait convaincu de se lancer, après avoir été approché par d’autres partis. Les deux hommes se sont côtoyés à l’Alliance des villes des Grands Lacs et du Saint-Laurent, alliance actuellement présidée par Denis Coderre. « J’ai été très impressionné par son leadership de résultats. Il m’en a parlé cet été et l’idée a fait son chemin », relate Scott McKay.

Il tentera ainsi sa chance dans l’ordre de gouvernement où il a été élu pour la première fois à 25 ans : « J’ai déjà été le plus jeune conseiller municipal de Montréal. C’était des années passionnantes qui m’ont donné le goût de continuer le service public », affirme M. McKay.

En point de presse, ni le candidat ni le maire n’ont souhaité préciser lequel des districts de Rosemont était visé. Marc-André Gadoury, actuel conseiller pour Étienne-Desmarteau, a annoncé en mai dernier qu’il serait candidat à la mairie de Rosemont, contre François Croteau de Projet Montréal. M. Gadoury avait quitté ce parti en 2015 pour l’équipe Coderre. Aucun candidat de cette équipe n’a encore été annoncé pour l’élection dans ce district.

L’engagement en environnement de Scott McKay continuera à marquer sa carrière politique. « Si les gens de Rosemont me font confiance, mon premier objectif sera de défendre leurs intérêts. Ce qui m’intéresse particulièrement est de faire en sorte qu’on atteigne les objectifs de l’Accord de Paris », précise-t-il. Les grands principes et les cibles de réduction des émissions de gaz à effet de serre ont certes été discutés et entérinés par les parlements nationaux, mais « là où les objectifs se concrétisent, c’est dans les villes », illustre le candidat.

Lors de la conférence sur le climat en 2015, la COP21, les villes avaient démontré une volonté de se positionner en tant qu’épicentre de l’action. Denis Coderre, ainsi que des représentants de plusieurs mairies du monde, a dénoncé la décision du président américain, Donald Trump, de se retirer de l’Accord de Paris sur les changements climatiques, promettant de « de redoubler d’efforts », rappelle Scott McKay. « Il y a du travail à faire pour passer du discours à l’action, ajoute-t-il, et je suis persuadé qu’il y aura de l’action avec M. Coderre. »

D’autres candidats d’allégeance péquiste ont aussi annoncé récemment s’être ralliés à l’équipe Coderre, soit Elsie Lefebvre, qui a été députée péquiste à l’Assemblée nationale entre 2004 et 2007, et Hadrien Parizeau, petit-fils de l’ex-premier ministre Jacques Parizeau.